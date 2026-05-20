Flag Football Nationalteams überzeugen bei internationalem Vorbereitungsturnier in Panama

Die deutschen Flag Football Nationalmannschaften der Frauen und Männer blicken auf ein erfolgreiches Turnierwochenende zurück. Auf Einladung des panamaischen Verbandes reisten jeweils 14 Spielerinnen und 14 Spieler für vier Tage nach Panama City.
Die Frauen Nationalmannschaft gewann sieben ihrer acht Spiele gegen Gastgeber Panama und Puerto Rico. Auch die Herren präsentierten sich stark und beendeten das Turnier mit fünf Siegen aus sechs Spielen. Nach einer knappen Niederlage gegen Panama am Freitag steigerte sich das Team im weiteren Verlauf deutlich und überzeugte unter anderem mit einem offensivstarken 52:26-Erfolg gegen Panama.
Für beide Teams stand neben den Ergebnissen insbesondere die internationale Spielpraxis im Mittelpunkt. Nachdem dies in den vergangenen Jahren leider etwas zu kurz kam und die gemeinsame Wettkampfpraxis zu gering war, ist es in diesem Jahr ein klares Ziel, möglichst viele internationale Testspiele gemeinsam zu bestreiten, um Abläufe, Systeme und das Zusammenspiel unter realen Wettkampfbedingungen weiterzuentwickeln.
Mit Panama traf Team Germany dabei bewusst auf einen starken internationalen Gegner. Die Herren aus Panama belegten bei den IFAF Flag Football Weltmeisterschaften 2024 den 5. Platz.
Die Frauen Nationalmannschaft Panamas belegte bei der Weltmeisterschaft in Finnland den 10. Platz, nachdem sie im Spiel um Platz 9 gegen Deutschland unterlegen war. Bei den IFAF Americas Continental Championships 2025 erreichten sowohl die Herren als auch die Frauen aus Panama das Halbfinale.
Michael Schwarzer bedankte sich nach dem Turnier ausdrücklich bei den Gastgebern aus Panama:
„Wir sind sehr dankbar, dass Panama uns als Team Germany eingeladen hat, zu ihnen zu reisen und dieses Turnier zu bestreiten. Die gestellte Unterkunft, das Essen und die Transfers sowie das Stadion, die Gegner und die gesamte Organisation waren absolute Extraklasse.“ Ein besonderer Dank gehe dabei an Luis Navas, Präsident des panamaischen American-Football-Verbandes, sowie an dessen gesamtes Team.
Auch Jona Winkel, Head Coach der Frauen Nationalmannschaft, zog ein positives Fazit:
„Die Vorbereitungsspiele in Panama waren unglaublich wertvoll und wichtig für uns. Wir kehren mit dem Erfolg und dem Schwung aus sieben Siegen in acht Spielen nach Deutschland zurück, aber auch mit vielen Erkenntnissen darüber, woran wir in den kommenden drei Monaten bis zur Weltmeisterschaft noch arbeiten müssen, um dort unsere Spiele noch souveräner für uns entscheiden zu können.“
„Das Team hat eine seiner bislang stärksten Leistungen gezeigt – ein klares Zeichen für die Entwicklung, den Zusammenhalt und den Fortschritt innerhalb unseres Programms.“, ergänzt Said Salazar Deciga, Head Coach Herren Flag Nationalmannschaft
Die Reise nach Panama markierte für beide Nationalmannschaften einen wichtigen Meilenstein in der Vorbereitung auf die IFAF Flag Football Weltmeisterschaft, die vom 13. bis 17. August 2026 in Düsseldorf ausgetragen wird.
Mit intensiven Spielen, wertvollen Erfahrungen und positiven Eindrücken im Gepäck kehrt Team Germany zurück nach Deutschland, wo in den kommenden Monaten die letzten Schritte bis zum Heimturnier anstehen.