Flag Jugendländerturnier 2025: Bühne für die nächste Generation

Am 4. und 5. Oktober 2025 rückt Hamburg in den Mittelpunkt des deutschen Jugend-Flag-Footballs: Auf der Anlage des SC Condor (Berner Heerweg 188) werden sich in den Altersklassen U14 und U16 insgesamt 20 Auswahlteams aus zwölf Landesverbänden messen.

Für die jungen Athletinnen und Athleten wird das Jugendländerturnier einen der Höhepunkte der Saison darstellen. Es geht dabei nicht allein um Titel und Platzierungen, sondern vor allem um wertvolle Spielpraxis auf hohem Niveau und die Möglichkeit, sich für künftige Sichtungen der Nationalmannschaften zu empfehlen.

Das Teilnehmerfeld verdeutlicht die Dynamik, mit der sich der Flag-Football-Nachwuchs in Deutschland entwickelt. Mit Teams wie der Green Machine (NRW), Hessen Pride oder den Saarland Löwen sind traditionsreiche Programme vertreten, die seit vielen Jahren für erfolgreiche Jugendarbeit stehen und Talente hervorbringen.

Christian Freund, Bundesjugendobmann des AFVD, unterstreicht die Bedeutung des Wettbewerbs:

„Der wachsenden Beliebtheit von Flag Football zollen die Landesverbände des AFVD mit dem dritten Länderturnier erneut Rechnung. Es freut uns sehr, nach Berlin und Saarbrücken dieses Jahr in Hamburg die Landesauswahlen spielen zu sehen. Wir freuen uns auf spannende Wettkämpfe.“

Veranstaltet wird das Turnier von Hamburg United, die gemeinsam mit dem Landesverband für professionelle Rahmenbedingungen und eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen werden.

„Hamburg ist stolz darauf, das diesjährige Flag Football Jugendländerturnier ausrichten zu dürfen. Wir heißen alle Coaches, Athletinnen, Unterstützerinnen sowie Fans dieser wachsenden Sportart herzlich willkommen, um dieses zweitägige Event zu erleben – voller Emotionen, Teamwork und Sportgeist“, erklärt Tamara Meyer, Leistungssportbeauftragte des AFCV Hamburg.

Die ersten Spiele beginnen am Samstag, den 4. Oktober, um 9:00 Uhr. Am Sonntag startet die Finalrunde ebenfalls um 9:00 Uhr, bevor am Nachmittag die neuen Titelträger feststehen.

Zwei Tage, die ganz im Zeichen von Fairplay, Teamgeist und sportlicher Leidenschaft stehen werden und die eindrucksvoll zeigen, welches Potenzial in der nächsten Generation des deutschen Flag Footballs steckt.