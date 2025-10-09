Flag Jugendländerturnier 2025 in Hamburg stellt Nachwuchs in den Mittelpunkt

Bavarian Flag Warriors holen in der U16 den begehrten Titel – Rheinland Pfalz Spartans bejubeln ihren Sieg in der U14
Am 4. und 5. Oktober 2025 verwandelte sich der SC Condor im Hamburger Stadtteil Farmsen in die Bühne für den deutschen Flag Football-Nachwuchs. Das Jugendländerturnier, das seit seiner Einführung immer mehr Zuspruch erfährt, lockte die besten U14- und U16-Teams der Landesverbände nach Hamburg, darunter bekannte Mannschaften wie Green Machine (NRW), Hessen Pride, Ba-Wü Lions , Bavarian Flag Warriors, MV Rangers, Flag Mustangs (Niedersachsen), Saxony Knights (Sachsen), Rheinland Pfalz Spartans und Hamburg Heftig.
Ausrichter des Turniers war Hamburg United, in enger Kooperation mit dem AFVD. Die hohen Erwartungen wurden erfüllt: Die Bedingungen für einen modernen, nachhaltigen und attraktiven Sporttag waren optimal – von der perfekten Organisation über Livestream-Services bis hin zu einem umfangreichen Rahmenprogramm.
„Der immer größere Zuspruch zeigt, wie Flag Football auch für unseren Nachwuchs an Bedeutung gewinnt. Es ist großartig, dass unsere Landesverbände mit engagierten Teams aus allen Ecken Deutschlands nach Hamburg kommen und hier Jugendleistungssport zelebrieren“, betonte Bundesjugendobmann Christian Freund.
Auch Tamara Meyer, Leistungssportbeauftragte aus Hamburg, zeigte sich begeistert: „Wir sind stolz darauf, ein solches sportliches Highlight für die Flag Football-Community auszurichten. Heute geht es um mehr als sportliche Höchstleistungen – es geht um Gemeinschaft, Talentsichtung und die Liebe zum Spiel.“
U16 Mixed – Bayerischer Sieg nach packendem Finale
Die U16-Mixed-Wettbewerbe boten von der Gruppenphase bis ins Finale Spannung pur.
Finalrunde und Platzierungen
|Phase
|Team 1
|Team 2
|Ergebnis
|Viertelfinale 1
|GreenMachine
|Saxony Knights
|8:19
|Viertelfinale 2
|Ba-Wü Lions
|Hamburg Heftig
|35:26
|Halbfinale 1
|Hessen Pride
|Saxony Knights
|14:0
|Halbfinale 2
|Bavarian Flag Warriors
|Ba-Wü Lions
|39:26
|Spiel um Platz 3
|Saxony Knights
|Ba-Wü Lions
|21:20
|Finale
|Hessen Pride
|Bavarian Flag Warriors
|32:34
Endplatzierungen:
- Platz: Bavarian Flag Warriors
- Platz: Hessen Pride
- Platz: Saxony Knights
- Platz: Ba-Wü Lions
- Platz: Hamburg Heftig
- Platz: Green Machine
Platzierung 7–10
- Flag Mustangs
- Big East Flag
- MV Rangers
- Team Storm
U14 Mixed – Rheinland-Pfalz triumphiert nach Herzschlagfinale
Auch in der jüngeren Altersklasse sorgten die Teams für ein sportliches Spektakel
Finalrunde und Platzierungen
|Phase
|Team 1
|Team 2
|Ergebnis
|Viertelfinale 1
|Big East Flag
|MV Rangers
|19:49
|Viertelfinale 2
|Hessen Pride
|GreenMachine
|14:20
|Halbfinale 1
|Ba-Wü Lions
|MV Rangers
|31:9
|Halbfinale 2
|Rheinland Pfalz Spartans
|GreenMachine
|26:19
|Spiel um Platz 5
|Big East Flag
|Hessen Pride
|0:29
|Spiel um Platz 3
|MV Rangers
|GreenMachine
|19:12
|Finale
|Rheinland Pfalz Spartans
|Ba-Wü Lions
|19:13
Endplatzierungen:
- Platz: Rheinland Pfalz Spartans
- Platz: Ba-Wü Lions
- Platz: MV Rangers
- Platz: Green Machine
- Platz: Hessen Pride
- Platz: Big East Flag
- Hamburg Heftig
- Saxony Knights
- Saarland Löwen
MVP-Ehrungen & Stimmen
Im Rahmen des Turniers wurden die herausragenden Spielerinnen und Spieler geehrt. In der U14 stachen Lili Schmid (#37, CB/WR, Stuttgart Scorpions) als Führungspersönlichkeit mit Pick Six und Paul Beck (#8, WR, Mainz Golden Eagles) mit zwei Final-Touchdowns heraus. Sie erhielten von Pat Patriot, dem Maskottchen der New England Patriots, unterschriebene Jerseys. Die U16-MVPs bekamen von Pat Patriot signierte Bälle: Joshua Moore (Bayern, Allgäu Comets) und Laura Grom (Hessen, Kelkheim Lizzards) wurden ausgezeichnet.
Torsten Grom, Leistungssportreferent Flag Football Nationalmannschaften: „Das Turnier in Hamburg hat Flag Football auf höchstem Niveau geboten. Mein besonderer Dank gilt allen Landesverbänden – die deutlich verbesserte Ausbildung der Athletinnen und Athleten war eindrucksvoll auf dem Feld zu sehen. Wir blicken schon jetzt gespannt auf das nächste Highlight im kommenden Jahr.“
Die nächste Ausgabe des Flag-Jugendländerturniers findet am letzten April-Wochenende 2026 voraussichtlich mit den Altersklassen U15 und U17 sowie vielen der diesjährigen Talente statt.
Saisonhöhepunkt mit Signalwirkung
Das Flag Jugendländerturnier 2025 in Hamburg war mehr als ein sportlicher Wettstreit – es war ein Festival des Nachwuchs-Flag Footballs. Beide Altersklassen boten Spannung, Fairplay, Teamgeist und zahlreiche Talente, die sich den Talent-Scouts der Jugendnationalmannschaften empfahlen.
Der ausdrückliche Dank des AFVD gilt den ausrichtenden Landesverbänden und Vereinen, insbesondere Hamburg und Hamburg United, für einen reibungslosen Ablauf und eine hervorragende Turnieratmosphäre.
Flag Football hat in Deutschland eine vielversprechende Zukunft – und das Jugendländerturnier ist einer der Höhepunkte. Dieses außergewöhnliche Event wird auch nächstes Jahr wieder Flagbegeisterte, Familien, Coaches und Talentscouts in eine deutsche Metropole locken – mit dem Ziel, die Stars von morgen zu entdecken und Flag Football noch populärer zu machen.