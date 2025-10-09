Flag Jugendländerturnier 2025 in Hamburg stellt Nachwuchs in den Mittelpunkt

Bavarian Flag Warriors holen in der U16 den begehrten Titel – Rheinland Pfalz Spartans bejubeln ihren Sieg in der U14

Am 4. und 5. Oktober 2025 verwandelte sich der SC Condor im Hamburger Stadtteil Farmsen in die Bühne für den deutschen Flag Football-Nachwuchs. Das Jugendländerturnier, das seit seiner Einführung immer mehr Zuspruch erfährt, lockte die besten U14- und U16-Teams der Landesverbände nach Hamburg, darunter bekannte Mannschaften wie Green Machine (NRW), Hessen Pride, Ba-Wü Lions , Bavarian Flag Warriors, MV Rangers, Flag Mustangs (Niedersachsen), Saxony Knights (Sachsen), Rheinland Pfalz Spartans und Hamburg Heftig.

Ausrichter des Turniers war Hamburg United, in enger Kooperation mit dem AFVD. Die hohen Erwartungen wurden erfüllt: Die Bedingungen für einen modernen, nachhaltigen und attraktiven Sporttag waren optimal – von der perfekten Organisation über Livestream-Services bis hin zu einem umfangreichen Rahmenprogramm.

„Der immer größere Zuspruch zeigt, wie Flag Football auch für unseren Nachwuchs an Bedeutung gewinnt. Es ist großartig, dass unsere Landesverbände mit engagierten Teams aus allen Ecken Deutschlands nach Hamburg kommen und hier Jugendleistungssport zelebrieren“, betonte Bundesjugendobmann Christian Freund.

Auch Tamara Meyer, Leistungssportbeauftragte aus Hamburg, zeigte sich begeistert: „Wir sind stolz darauf, ein solches sportliches Highlight für die Flag Football-Community auszurichten. Heute geht es um mehr als sportliche Höchstleistungen – es geht um Gemeinschaft, Talentsichtung und die Liebe zum Spiel.“

U16 Mixed – Bayerischer Sieg nach packendem Finale

Die U16-Mixed-Wettbewerbe boten von der Gruppenphase bis ins Finale Spannung pur.

Finalrunde und Platzierungen

Phase Team 1 Team 2 Ergebnis Viertelfinale 1 GreenMachine Saxony Knights 8:19 Viertelfinale 2 Ba-Wü Lions Hamburg Heftig 35:26 Halbfinale 1 Hessen Pride Saxony Knights 14:0 Halbfinale 2 Bavarian Flag Warriors Ba-Wü Lions 39:26 Spiel um Platz 3 Saxony Knights Ba-Wü Lions 21:20 Finale Hessen Pride Bavarian Flag Warriors 32:34

Endplatzierungen:

Platz: Bavarian Flag Warriors

Platz: Hessen Pride

Platz: Saxony Knights

Platz: Ba-Wü Lions

Platz: Hamburg Heftig

Platz: Green Machine

Platzierung 7–10

Flag Mustangs Big East Flag MV Rangers Team Storm



U14 Mixed – Rheinland-Pfalz triumphiert nach Herzschlagfinale

Auch in der jüngeren Altersklasse sorgten die Teams für ein sportliches Spektakel

Finalrunde und Platzierungen

Phase Team 1 Team 2 Ergebnis Viertelfinale 1 Big East Flag MV Rangers 19:49 Viertelfinale 2 Hessen Pride GreenMachine 14:20 Halbfinale 1 Ba-Wü Lions MV Rangers 31:9 Halbfinale 2 Rheinland Pfalz Spartans GreenMachine 26:19 Spiel um Platz 5 Big East Flag Hessen Pride 0:29 Spiel um Platz 3 MV Rangers GreenMachine 19:12 Finale Rheinland Pfalz Spartans Ba-Wü Lions 19:13

Endplatzierungen:

Platz: Rheinland Pfalz Spartans

Platz: Ba-Wü Lions

Platz: MV Rangers

Platz: Green Machine

Platz: Hessen Pride

Platz: Big East Flag

Hamburg Heftig

Saxony Knights

Saarland Löwen

MVP-Ehrungen & Stimmen

Im Rahmen des Turniers wurden die herausragenden Spielerinnen und Spieler geehrt. In der U14 stachen Lili Schmid (#37, CB/WR, Stuttgart Scorpions) als Führungspersönlichkeit mit Pick Six und Paul Beck (#8, WR, Mainz Golden Eagles) mit zwei Final-Touchdowns heraus. Sie erhielten von Pat Patriot, dem Maskottchen der New England Patriots, unterschriebene Jerseys. Die U16-MVPs bekamen von Pat Patriot signierte Bälle: Joshua Moore (Bayern, Allgäu Comets) und Laura Grom (Hessen, Kelkheim Lizzards) wurden ausgezeichnet.

Torsten Grom, Leistungssportreferent Flag Football Nationalmannschaften: „Das Turnier in Hamburg hat Flag Football auf höchstem Niveau geboten. Mein besonderer Dank gilt allen Landesverbänden – die deutlich verbesserte Ausbildung der Athletinnen und Athleten war eindrucksvoll auf dem Feld zu sehen. Wir blicken schon jetzt gespannt auf das nächste Highlight im kommenden Jahr.“

Die nächste Ausgabe des Flag-Jugendländerturniers findet am letzten April-Wochenende 2026 voraussichtlich mit den Altersklassen U15 und U17 sowie vielen der diesjährigen Talente statt.

Saisonhöhepunkt mit Signalwirkung

Das Flag Jugendländerturnier 2025 in Hamburg war mehr als ein sportlicher Wettstreit – es war ein Festival des Nachwuchs-Flag Footballs. Beide Altersklassen boten Spannung, Fairplay, Teamgeist und zahlreiche Talente, die sich den Talent-Scouts der Jugendnationalmannschaften empfahlen.

Der ausdrückliche Dank des AFVD gilt den ausrichtenden Landesverbänden und Vereinen, insbesondere Hamburg und Hamburg United, für einen reibungslosen Ablauf und eine hervorragende Turnieratmosphäre.

Flag Football hat in Deutschland eine vielversprechende Zukunft – und das Jugendländerturnier ist einer der Höhepunkte. Dieses außergewöhnliche Event wird auch nächstes Jahr wieder Flagbegeisterte, Familien, Coaches und Talentscouts in eine deutsche Metropole locken – mit dem Ziel, die Stars von morgen zu entdecken und Flag Football noch populärer zu machen.