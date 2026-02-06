Flag Jugendländerturnier 2026 Ende April in Berlin

Das Flag Jugendländerturnier 2026 wird am Wochenende des 25. und 26. April 2026 in Berlin ausgetragen. Die Veranstaltung zählt zu den wichtigsten nationalen Wettbewerben im Nachwuchsbereich des Flag Footballs und bringt die Landesauswahlen der Altersklassen U15 und U17 aus ganz Deutschland zusammen.

Ausrichter des Turniers wird der American Football und Cheerleading Verband Berlin-Brandenburg (AFCVBB) sein. Die Durchführung erfolgt in enger Abstimmung mit dem American Football Verband Deutschland (AFVD).

Zur Umsetzung der Veranstaltung ist die Unterstützung regionaler Vereine vorgesehen. Die Berliner Vereine Spandau Bulldogs und Staaken Bats werden die Organisation vor Ort begleiten und zur Durchführung des Turniers beitragen.

Gespielt wird auf zwei Berliner Sportstätten: auf der Sportanlage Grüngürtel sowie im Helmut-Schleusener-Stadion, dem Homefield der Spandau Bulldogs. Die räumliche Aufteilung auf zwei leistungsfähige Standorte schafft optimale Rahmenbedingungen für eine strukturierte und reibungslose Durchführung des Turniers.

Neben dem sportlichen Wettbewerb ist vorgesehen, ausgewählte Spiele, insbesondere die Finalpartien, stärker in den Fokus zu rücken und dem Turnier eine entsprechende Sichtbarkeit zu verleihen. Ziel ist es, den Jugend Flag Football angemessen zu präsentieren und die Bedeutung dieses Wettbewerbs innerhalb der nationalen Nachwuchsstruktur weiter zu unterstreichen. Hierzu sollen unter anderem Kommentatoren eingebunden und eine Produktion durch das verbandseigene PR-Team umgesetzt werden. Darüber hinaus bestehen verschiedene Optionen zur Livestream-Gestaltung.

Mit dem Flag Jugendländerturnier 2026 wird ein weiterer wichtiger Impuls für die Nachwuchsentwicklung im Flag Football gesetzt. Die Veranstaltung bietet den teilnehmenden Landesauswahlen eine zentrale Plattform für sportlichen Wettbewerb und Weiterentwicklung auf nationaler Ebene.