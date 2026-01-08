Frauen Flag Nationalteam auf dem Weg zur WM 2026

Das Frauen Flag Nationalteam absolvierte vom 2. bis 4. Januar 2026 ihren dritten Lehrgang zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2026. Der Lehrgang fand am DFB-Campus in Frankfurt statt und stellte einen wichtigen Meilenstein im bisherigen Vorbereitungsprozess dar.
Es handelte sich zugleich um den letzten Lehrgang vor der Nominierung des erweiterten Kaders für 2026. Neben den Spielerinnen aus dem Kader 2025 wurden vereinzelt auch Athletinnen außerhalb des bisherigen Aufgebots eingeladen, um diese im Rahmen einer vertieften Sichtung gezielt zu evaluieren.
Ein Schwerpunkt lag auf einer umfassenden athletischen Leistungsdiagnostik, deren Ergebnisse als Grundlage für die weitere individuelle Entwicklung dienen. Ergänzt wurde das Programm durch intensive Trainingseinheiten auf dem Feld sowie durch inhaltliche Arbeit abseits des Spielbetriebs.
„Uns war wichtig, frühzeitig im Jahr den Grundstein für eine erfolgreiche Weltmeisterschaft zu legen. Am vergangenen Wochenende konnten wir sowohl spielerisch als auch mental wichtige Fortschritte machen und wollen dieses Momentum nun in das gesamte WM-Jahr mitnehmen“, erklärt Head Coach Jona Winkel.
Der Lehrgang in Frankfurt bildete damit einen wichtigen Abschluss der bisherigen Vorbereitungsphase, bevor es mit dem neu formierten 20er-Kader in die intensive Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2026 geht.