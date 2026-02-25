Frauen Nationalteam startet Tryout in Stuttgart: Fokus auf entscheidendes EM-Länderspiel vs. Großbritannien

Das Frauen Nationalteam befindet sich in der intensiven Vorbereitungsphase auf das richtungsweisende Länderspiel gegen Großbritannien im laufenden Europameisterschaftszyklus. Mit dem vielbeachteten Erfolg gegen Spanien im August vergangenen Jahres wurde eine vielversprechende Ausgangsbasis geschaffen. Ein weiterer Sieg würde den Einzug in das Endspiel um die Goldmedaille ermöglichen.

Vor diesem Hintergrund lädt der Verband am 14. März in Stuttgart zu einem offenen Tryout für das Frauen Nationalteam ein. Ziel ist es, zusätzliche Talente zu sichten, den erweiterten Kader gezielt zu evaluieren und neue sportliche Impulse für die anstehenden Maßnahmen zu gewinnen.

Der Coaching Staff arbeitet mit hoher Intensität an der strategischen und inhaltlichen Ausrichtung des Frauen-Nationalteams.

Headcoach Sebastian Ayernschmalz beschreibt die aktuelle Situation wie folgt:

„Wir haben notwendige Schritte für unseren weiteren Weg identifiziert und uns auch personell verändert. Dadurch ist es uns gelungen, eine strukturierte und konzentrierte Vorbereitung zu initiieren. Wir freuen uns auf das Spiel und wollen es aktiv gestalten.“

Oliver Duchene, Executive Director, erklärt:

„Der aktuelle EM-Zyklus läuft und unser Fokus liegt klar auf der sportlichen Weiterentwicklung der Nationalmannschaft.Sportlich werden wir die kommenden Aufgaben konzentriert angehen. Mein Vertrauen gilt der Mannschaft sowie dem eingeschlagenen Weg unter Headcoach Sebastian Ayernschmalz. Besonders freue ich mich auf das anstehende Tryout, um weitere Talente kennenzulernen.“

Tryout – Eckdaten

Datum: 14. März

Ort: Stuttgart

Anmeldung: https://forms.gle/39vpgumTyAyjayMt6

Weitere Termine im EM-Zyklus des Frauen-Nationalteams

Camp 1: 01.–03. Mai

Camp 2: 16.–17. Mai

Auswärtsspiel in Großbritannien: 31. Mai

Camp 3: 08.–09. August

Platzierungsspiel: 22. oder 23. August

Das Tryout stellt einen zentralen Baustein in der strategischen Vorbereitung des Frauen-Nationalteams auf die kommenden Aufgaben dar und bietet ambitionierten Athletinnen die Möglichkeit, sich für weitere Maßnahmen des Frauen-Nationalteams zu empfehlen. Ein besonderer Dank gilt den Scorpions Sisters, die das Tryout engagiert unterstützen.