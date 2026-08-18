American Football Verband Deutschland e.V.

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Frauen Tackle Nationalmannschaft nominiert 45-Kader für EM Finale gegen Finnland

Am Samstag, den 22. August, geht es für die deutsche Frauen Tackle Nationalmannschaft um den Europameistertitel. Im Gold Medal Game der IFAF Women’s European Championship trifft Team Germany auf Gastgeber Finnland.

Kickoff ist um 18:00 Uhr im Myyrmäki Football Stadium in Vantaa, Finnland.

Mit folgendem Kader geht Team Germany ins Gold Medal Game:

VornameNachnamePosition
DeborahJoachimQB
LenaBurgQB
JaquelineKuchenbeckerWR
AliciaSorgeWR
LucieErdmannWR
MiaScharpfWR
Insa MaditaSchachnerWR
LuisaUhländerWR
StellaMartin-ZörlautRB
CarolineJankowskiRB
VanessaCarmesinRB
AnnalenaWelterRB
JacquelineEbelingRB
JuleHollerbaumTE
MaikeBarnebeckTE
SvenjaHornOL
ReaSchmidtOL
VerenaMenzelOL
MelinaMeyerOL
NinaMillerOL
LunaPrassolOL
CorinnaBurkOL
LaraPrestelOL
LamisGueraouchiDB
SophiaHaller Von HallersteinDB
JenniferGerndtDB
LaraSchifferdeckerDB
LouisaGlaserDB
PiaMendeDB
LenaBrennerDB
AnnaSchulzDB
PiaEngelbrechtLB
Jana MariaHähnleinLB
FrederikeSeibertLB
MelinaLocherLB
HannaGandowitzLB
ClarissaKautzLB
AlinaVoigtDL
Anna-LenaKronenbergDL
CelinaPortDL
Lilly-AnnReicheDL
NeleMayrDL
LisaHesseDL
LeonieHuhnDL
KristinaLückeDL

Foto: Bennet Henße