Frauen Tackle Nationalmannschaft nominiert 45-Kader für EM Finale gegen Finnland

Am Samstag, den 22. August, geht es für die deutsche Frauen Tackle Nationalmannschaft um den Europameistertitel. Im Gold Medal Game der IFAF Women’s European Championship trifft Team Germany auf Gastgeber Finnland.
Kickoff ist um 18:00 Uhr im Myyrmäki Football Stadium in Vantaa, Finnland.
Mit folgendem Kader geht Team Germany ins Gold Medal Game:
|Vorname
|Nachname
|Position
|Deborah
|Joachim
|QB
|Lena
|Burg
|QB
|Jaqueline
|Kuchenbecker
|WR
|Alicia
|Sorge
|WR
|Lucie
|Erdmann
|WR
|Mia
|Scharpf
|WR
|Insa Madita
|Schachner
|WR
|Luisa
|Uhländer
|WR
|Stella
|Martin-Zörlaut
|RB
|Caroline
|Jankowski
|RB
|Vanessa
|Carmesin
|RB
|Annalena
|Welter
|RB
|Jacqueline
|Ebeling
|RB
|Jule
|Hollerbaum
|TE
|Maike
|Barnebeck
|TE
|Svenja
|Horn
|OL
|Rea
|Schmidt
|OL
|Verena
|Menzel
|OL
|Melina
|Meyer
|OL
|Nina
|Miller
|OL
|Luna
|Prassol
|OL
|Corinna
|Burk
|OL
|Lara
|Prestel
|OL
|Lamis
|Gueraouchi
|DB
|Sophia
|Haller Von Hallerstein
|DB
|Jennifer
|Gerndt
|DB
|Lara
|Schifferdecker
|DB
|Louisa
|Glaser
|DB
|Pia
|Mende
|DB
|Lena
|Brenner
|DB
|Anna
|Schulz
|DB
|Pia
|Engelbrecht
|LB
|Jana Maria
|Hähnlein
|LB
|Frederike
|Seibert
|LB
|Melina
|Locher
|LB
|Hanna
|Gandowitz
|LB
|Clarissa
|Kautz
|LB
|Alina
|Voigt
|DL
|Anna-Lena
|Kronenberg
|DL
|Celina
|Port
|DL
|Lilly-Ann
|Reiche
|DL
|Nele
|Mayr
|DL
|Lisa
|Hesse
|DL
|Leonie
|Huhn
|DL
|Kristina
|Lücke
|DL
Foto: Bennet Henße