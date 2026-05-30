Frauen Tackle Nationalmannschaft nominiert 45-Kader für EM Spiel gegen Großbritannien

Die deutsche Tackle Nationalmannschaft hat ihren 45- Kader für das EM Spiel gegen Großbritannien bekannt gegeben. Die Partie findet am Sonntag, den 31.Mai, um 14:00 Uhr (BST) im Nick Newbold Stadium statt.
|Vorname
|Nachname
|Position
|Deborah
|Joachim
|QB
|Lena
|Burg
|QB
|Jaqueline
|Kuchenbecker
|WR
|Alicia
|Sorge
|WR
|Lucie
|Erdmann
|WR
|Mia
|Scharpf
|WR
|Insa Madita
|Schachner
|WR
|Luisa
|Uhländer
|WR
|Stella
|Martin-Zörlaut
|RB
|Carolin
|Jankowski
|RB
|Benedicta
|Nwora-Emeka
|RB
|Annalena
|Welter
|RB
|Jule
|Hollerbaum
|TE
|Maike
|Barnebeck
|TE
|Svenja
|Horn
|OL
|Rea
|Schmidt
|OL
|Verena
|Menzel
|OL
|Melina
|Meyer
|OL
|Nina
|Miller
|OL
|Luna
|Prassol
|OL
|Lena
|Müller
|OL
|Lara
|Prestel
|OL
|Lamis
|Gueraouchi
|DB
|Sophia
|Haller Von Hallerstein
|DB
|Jennifer
|Gerndt
|DB
|Lara
|Schifferdecker
|DB
|Louisa
|Glaser
|DB
|Pia
|Mende
|DB
|Lena
|Brenner
|DB
|Martina
|Rutsch
|DB
|Pia
|Engelbrecht
|LB
|Jana Maria
|Hähnlein
|LB
|Frederike
|Seibert
|LB
|Melina
|Locher
|LB
|Maria
|Schubert
|LB
|Hanna
|Gandowitz
|LB
|Clarissa
|Kautz
|LB
|Alina
|Voigt
|DL
|Anna-Lena
|Kronenberg
|DL
|Barbara
|Gierens
|DL
|Celina
|Port
|DL
|Lilly-Ann
|Reiche
|DL
|Nele
|Mayr
|DL
|Annika
|Zielony
|DL
|Lisa
|Hesse
|DL
Foto: SideLine Pix