American Football Verband Deutschland e.V.

Frauen Tackle Nationalmannschaft nominiert 45-Kader für EM Spiel gegen Großbritannien

Die deutsche Tackle Nationalmannschaft hat ihren 45- Kader für das EM Spiel gegen Großbritannien bekannt gegeben. Die Partie findet am Sonntag, den 31.Mai, um 14:00 Uhr (BST) im Nick Newbold Stadium statt.

VornameNachnamePosition
DeborahJoachimQB
LenaBurgQB
JaquelineKuchenbeckerWR
AliciaSorgeWR
LucieErdmannWR
MiaScharpfWR
Insa MaditaSchachnerWR
LuisaUhländerWR
StellaMartin-ZörlautRB
CarolinJankowskiRB
BenedictaNwora-EmekaRB
AnnalenaWelterRB
JuleHollerbaumTE
MaikeBarnebeckTE
SvenjaHornOL
ReaSchmidtOL
VerenaMenzelOL
MelinaMeyerOL
NinaMillerOL
LunaPrassolOL
LenaMüllerOL
LaraPrestelOL
LamisGueraouchiDB
SophiaHaller Von HallersteinDB
JenniferGerndtDB
LaraSchifferdeckerDB
LouisaGlaserDB
PiaMendeDB
LenaBrennerDB
MartinaRutschDB
PiaEngelbrechtLB
Jana MariaHähnleinLB
FrederikeSeibertLB
MelinaLocherLB
MariaSchubertLB
HannaGandowitzLB
ClarissaKautzLB
AlinaVoigtDL
Anna-LenaKronenbergDL
BarbaraGierensDL
CelinaPortDL
Lilly-AnnReicheDL
NeleMayrDL
AnnikaZielonyDL
LisaHesseDL

Foto: SideLine Pix