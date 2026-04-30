Frauen Tackle Nationalmannschaft vor wichtiger Phase – Zwei Camps und das Länderspiel in Großbritannien stehen an

Die Frauen Tackle Nationalmannschaft des American Football Verband Deutschland geht in eine wichtige Phase der Vorbereitung auf das anstehende EM-Länderspiel gegen Großbritannien. Im Fokus stehen dabei zwei Trainingscamps, in denen weiter am Kader und an den Abläufen gearbeitet wird. Dafür plant das Team um Head Coach Sebastian Ayernschmalz fünf Camp-Tage ein, um bestmöglich für das Auswärtsspiel gegen Großbritannien am 31. Mai in Coventry vorbereitet zu sein.

Das Präsidium des AFVD bekennt sich klar zu seiner Frauen Tackle Nationalmannschaft und stellt dafür 40.000.- EUR aus Verbandsmitteln bereit. Diese reichen jedoch nicht aus, um alle Kosten für 3 Camps und 2 Flugreisen (ca. 100.000.- EUR) zu decken. Da die Sportart American Football vom Bund nicht gefördert wird, bleiben nur Fremdmittel oder Eigenanteile der Sportlerinnen, um die Finanzierungslücke zu schließen.

Die Verwendung der Mittel sowie die daraus resultierende Ausgestaltung der Maßnahmen – insbesondere Anzahl und Umfang der Camps, Kadergrößen sowie Umfang des eingesetzten Trainer- und Betreuerinnenstabs – werden von der Sportlichen Leitung verantwortet. Bei den beiden Trainingscamps sind insgesamt 15 Trainerinnen, 3 PhysiotherapeutInnen, 1 Ärztin sowie 5 weitere Staff-Mitglieder im Einsatz. Für das Länderspiel in Großbritannien wird das Team von 5 TrainerInnen, 3 medizinischen BetreuerInnen sowie 3 weiteren Staff-Mitgliedern begleitet. Diese Kosten werden komplett aus AFVD Mitteln finanziert.

Die geplanten Eigenanteile der Spielerinnen liegen bei ca. 50.- pro Camptag (für Verpflegung und Unterkunft) sowie bei ca. 500.- EUR pro Flugreise. Die Spielerinnen nutzen aktuell die Möglichkeit bei ihren Landesverbänden oder Kommunen um Unterstützung anzufragen und haben in den letzten Wochen einige Spendenaktionen gestartet. Und das mit großem Erfolg!

Dank einer großzügigen Großspende von Björn Werner und Patrick Esume können die Flugkosten nach Großbritannien damit fast komplett finanziert werden und entlasten die Eigenanteile der Frauen maßgeblich. Vielen Dank dafür!

Durch die Partnerschaft mit ERIMA wird zudem die kostenlose Ausstattung für alle Beteiligten sichergestellt. Sowohl der gesamte Trainer- und Betreuerinnenstab als auch die rund 60 Spielerinnen erhalten ein einheitliches Bekleidungspaket bestehend aus Rucksack, Hoodie, langer Hose, kurzer Hose sowie mehreren Shirts. Der Warenwert eines solchen Ausstattungspakets liegt dabei bei über 250.- EUR pro Person.

Sportlich könnten die Frauen mit einem Sieg gegen Großbritannien erstmalig ins EM-Finale einziehen gegen die starken Finninnen in Finnland. Verlieren die Frauen, treten sie zuhause im Herbst gegen Spanien oder Großbritannien im Spiel um Platz drei an.