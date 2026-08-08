Frauen Tackle Nationalteam: Letztes Camp vor EM-Finale gegen Finnland

Der Kampf um Gold rückt näher: Am 22. August trifft das deutsche Frauen Tackle Nationalteam in Finnland im Finale der IFAF Women’s European Championship auf die finnische Auswahl.
Bevor Team Germany zum entscheidenden Spiel um den Europameistertitel reist, steht an diesem Wochenende noch einmal ein intensives Vorbereitungscamp auf dem Programm.
Dass ausgerechnet Finnland im Endspiel wartet, verleiht dem Finale eine besondere Geschichte. Bereits zum Auftakt des laufenden EM-Zyklus standen sich beide Nationalmannschaften gegenüber.
Am 25. Mai 2025 musste sich Deutschland in Vantaa mit 7:21 geschlagen geben. Seitdem hat sich die deutsche Auswahl ihren Weg bis ins Finale erarbeitet und zuletzt mit einem 26:6 gegen Großbritannien das Ticket für das Gold Medal Game gelöst.
Entsprechend konzentriert wird nun an den letzten Details gearbeitet. Dabei geht es längst nicht nur um die Arbeit auf dem Trainingsplatz.
„Der komplette Staff arbeitet auf allen Kanälen auf Hochtouren – egal ob Coaching, Teammanagement oder Sideline-Crew. Alle ziehen an einem Strang, und alle wollen den Titel!“, betont Oliver Duchene, Executive Director.
Unter Head Coach Sebastian Ayernschmalz stehen im Camp die weitere Abstimmung und die gezielte Vorbereitung auf den Finalgegner im Mittelpunkt. Unterstützt wird Team Germany an diesem Wochenende auch von Schiedsrichter:innen aus Nordrhein-Westfalen sowie den OSC Tigers, die bei der Durchführung des Camps tatkräftig mitwirken.
Duchene hebt zudem die Bedeutung des gesamten Umfelds des Nationalteams hervor:
„Ausdrücklich danken möchte ich auch allen Unterstützern unserer Athlet:innen. Ohne dieses Engagement wäre eine Vorbereitung in diesem Rahmen nicht möglich.“
Mit Blick auf die sportliche Vorbereitung sieht er das Team für die entscheidenden Wochen gut aufgestellt.
„Mit Headcoach Sebastian Ayernschmalz haben wir einen Trainer, der das Team mit klarer Handschrift auf den Wettkampf einstellt und dem gesamten Staff die entscheidenden Impulse gibt.“
Das Ziel ist spätestens seit dem Finaleinzug klar. Nach diesem Wochenende bleiben nur noch wenige Tage, um die gemeinsame Arbeit auf das Gold Medal Game auszurichten.
„Ich bin überzeugt: Wir haben den bestmöglichen Rahmen für eine erfolgreiche Vorbereitung geschaffen. Jetzt gilt es, dieses Fundament Schritt für Schritt in Leistung auf dem Feld umzusetzen.“
Nach dem Camp gilt der volle Fokus dem 22. August. Dann wartet in Finnland das Gold Medal Game und damit die Chance, sich für die Arbeit der vergangenen Monate zu belohnen und den Europameistertitel nach Deutschland zu holen.
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