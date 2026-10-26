Future Prospect Camp 2026: Sichtung für die U19-Nationalmannschaft

Du willst wissen, wie nah du an der deutschen U19-Jugendnationalmannschaft bist? Dann ist das Future Prospect Camp 2026 deine Chance.
Am 19. und 20. Dezember 2026 lädt der AFVD ambitionierte Nachwuchsspieler Deutschlands auf den DFB-Campus in Frankfurt ein.
Mitmachen können Spieler der Jahrgänge 2008 bis 2011. Die Plätze sind begrenzt.
Zeig, was in dir steckt
Beim Future Prospect Camp arbeitest du direkt mit dem Coaching Staff der deutschen U19-Jugendnationalmannschaft.
Dabei geht es nicht nur darum, gesehen zu werden. Du sollst erleben, wie Football auf Leistungssportniveau trainiert wird, dich mit starken Spielern aus ganz Deutschland messen und möglichst viel für deine eigene Entwicklung mitnehmen.
Auf dich warten unter anderem:
- 40-Yard Dash
- Shuttle Run
- Broad Jump
- Measurements
- positionsspezifische Drills
- 1-on-1s
- 7-on-7
- ausgewählte Spielzüge aus dem Camp-Playbook
Damit du gut vorbereitet ankommst, bekommst du vorab alle wichtigen Abläufe und Inhalte per E-Mail und in Zoom-Calls.
Samstag & Sonntag – so läuft die Einteilung
Das Camp findet an zwei Tagen statt. Am Sonntag sind vorrangig Spieler dabei, die beim Jugendländerturnier gesichtet, von Landesauswahltrainern empfohlen wurden oder bereits zum erweiterten Kader gehören.
Alle anderen starten am Samstag und haben dort ihre Chance, sich für 2027 zu empfehlen. Spieler des Jahrgangs 2011 sind automatisch für Samstag eingeplant.
Für die Jahrgänge 2008 bis 2010 steht die Einteilung bis zum 15. November 2026 fest.
Für wen ist das Camp gedacht?
Das Camp richtet sich an Spieler, die Football auf höchstem Nachwuchsniveau spielen wollen.
Du solltest zu den Top 10 Prozent deines Teams gehören und ein klarer Standout-Spieler sein. Genauso wichtig: Du bist auch charakterlich ein Vorbild und bringst den unbedingten Willen mit, dich auf diesem Niveau zu beweisen.
Unsicher? Frag deine Coaches im Heimatverein nach ihrer Einschätzung.
Und wenn du es schon in eine Landesauswahl geschafft hast: Melde dich auf jeden Fall an.
Auch Spieler aus Hamburg, Berlin oder anderen Landesverbänden, die derzeit keine Landesauswahl stellen, können das Future Prospect Camp nutzen, um sich direkt für die U19-Jugendnationalmannschaft zu empfehlen.
Termine 2027: Jetzt schon freihalten!
Mit dem Camp beginnt der Weg zu Team Germany 2027. Die Finalrunde der Europameisterschaft steht früh an: zu Ostern gegen Österreich und Anfang Mai gegen Italien.
Halte dir diese Zeiträume unbedingt frei!
Wichtig für deine Planung
Das Camp findet vollständig indoor in der Kunstrasenhalle des DFB-Campus in Frankfurt statt. Trainiert wird full padded, also mit Helm, kompletter Ausrüstung und Stollenschuhen. Beide Tage starten früh. Je nach Anreise lohnt sich daher eine Übernachtung am Vorabend.
Teilnahmegebühr & Mittagessen
Der Camppreis beträgt 89,90 Euro inklusive Ticketgebühr und Mittagessen.
So meldest du dich an
Mit dem Ticketkauf bist du verbindlich für das Future Prospect Camp 2026 angemeldet.
Jetzt hier anmelden. Anmeldeschluss ist der 10. November 2026.
Bis zum 15. November 2026 erfährst du per E-Mail, ob du am Samstag oder Sonntag dabei bist und wirst in die WhatsApp-Gruppe des Camps aufgenommen.
Hinweis für Eltern
Zuschauer sind auf dem DFB-Campus leider nicht gestattet. Wir nehmen die Teilnehmer am Eingang des Campus in Empfang und begleiten sie von dort aus zu den entsprechenden Bereichen.
Foto: Bennet Henße / Autor: Laura Decker