GFL 2 Bowl 2026: Krefeld Ravens und Rostock Griffins spielen um Titel und Aufstieg

Premiere in Krefeld: Am Samstag, 12. September 2026, treffen die Krefeld Ravens und die Rostock Griffins im ersten GFL 2 Bowl der Geschichte aufeinander. Im Grotenburg-Stadion geht es nicht nur um die Meisterschaft der GFL 2, sondern zugleich um den Aufstieg in die effect® ENERGY GFL. Kickoff ist um 18:00 Uhr.

Mit der Ligareform zur Saison 2026 wurde auch der Aufstiegsmodus in der GFL 2 grundlegend verändert. Erstmals wird der Meister nicht allein über die Abschlusstabelle ermittelt. Stattdessen qualifizierten sich die jeweils beiden besten Mannschaften der Nord- und Südgruppe für die Playoffs.

Das Finale bringt dabei die beiden besten Teams der GFL 2 Nord zusammen. Die Krefeld Ravens beendeten die Hauptrunde mit einer Bilanz von zehn Siegen aus zehn Spielen auf Platz eins. Mit 499 erzielten Punkten stellte Krefeld zugleich die punktstärkste Offensive der Nordgruppe.

Die Rostock Griffins folgten mit acht Siegen und zwei Niederlagen auf Rang zwei.

Auch in den Playoffs bestätigten beide Mannschaften ihre Ambitionen. Krefeld setzte sich mit 42:14 gegen den Süd-Zweiten syNeo Albershausen Crusaders durch. Rostock sorgte im zweiten Halbfinale für einen Auswärtserfolg beim Südmeister: Die Griffins gewannen bei den Wiesbaden Phantoms mit 54:35 und lösten damit ihr Ticket für das Finale.

Für die beiden Finalisten ist es bereits das zweite Duell der Saison. Am 23. Mai waren die Griffins in der Hauptrunde schon einmal in der Grotenburg zu Gast. Damals setzte sich Krefeld mit 41:21 durch.

Auch in der vergangenen Saison trafen beide Teams in Krefeld aufeinander. Die Rostock Griffins setzten sich damals in einem eng umkämpften Spiel nach zweifacher Verlängerung mit 27:21 durch.

Für beide Vereine steht nun eines der bedeutendsten Spiele ihrer Geschichte bevor. Die erst 2017 gegründeten Ravens könnten ihre rasante Entwicklung mit dem erstmaligen Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse krönen. Rostock wiederum steht vor der Chance, nach Jahren in der GFL 2 erstmals den Sprung in die effect® ENERGY GFL zu schaffen.

Die Voraussetzungen für ein besonderes Finale sind damit geschaffen: Nordmeister gegen Nord-Vizemeister, zwei der offensivstärksten Mannschaften der Liga

GFL 2 Bowl 2026 im Überblick

Krefeld Ravens vs. Rostock Griffins

Samstag, 12. September 2026

Grotenburg-Stadion, Tiergartenstraße 165, 47800 Krefeld

Stadionöffnung: 15:00 Uhr

Vorprogramm: ab 17:00 Uhr

Kickoff: 18:00 Uhr

Tickets: Tickets für den GFL 2 Bowl sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich und können über den offiziellen Ticketshop der Krefeld Ravens erworben werden: tickets.krefeld-ravens.de

Livestream: Der GFL 2 Bowl wird live auf Sporteurope.TV und auf Twitch, dem offiziellen Partner der GFL, übertragen.