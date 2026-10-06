GFL Bowl 2026: Dresden Monarchs sind Deutscher Meister

Die Dresden Monarchs sind Deutscher Meister 2026. Vor 25.016 Fans im Rudolf-Harbig-Stadion besiegten sie die Potsdam Royals mit 27:19. Nach zwei verlorenen Finals in Folge gegen Potsdam gelang den Sachsen im dritten Duell die Revanche und der zweite Meistertitel nach 2021. Für das Team von Head Coach Greg Seamon ist es der Abschluss einer Saison ohne Niederlage.

MVP Rocky Lombardi führt Dresden zum Sieg

Lange prägten die Defensiven das Spiel. Dresden fand trotzdem früh Lücken: Quarterback Rocky Lombardi und Running Back Tofunmi Lala trugen den Ball jeweils selbst in die Endzone, zur Halbzeit stand es 14:6. Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Potsdam Royals heran und hatten bis in die Schlussminuten die Chance, das Spiel zu drehen. Eine Interception der Dresdner Defense beendete die letzte große Möglichkeit der Gäste.

Lombardi wurde anschließend zum MVP Spieler des Finals gewählt.

Potsdam Royals: Titelserie nach drei Meisterschaften beendet

Für Potsdam endet eine erfolgreiche Ära. Die Royals waren 2023, 2024 und 2025 Deutscher Meister und reisten mit der Aussicht auf den vierten Titel in Folge nach Dresden.

Rekordkulisse im Rudolf-Harbig-Stadion

Mit 25.016 Zuschauern stellte der GFL Bowl 2026 einen Rekord auf und übertraf die 22.016 Fans aus dem Vorjahr.

Der AFVD und die effect® ENERGY GFL gratulieren den Dresden Monarchs zur Deutschen Meisterschaft und würdigen die Potsdam Royals für ihre Leistung der vergangenen Jahre. Der Dank gilt außerdem den Fans, der Stadt Dresden, dem Stadionbetreiber des Rudolf-Harbig-Stadion, allen Partnern und Sponsoren sowie den vielen Helferinnen und Helfern.

Foto: Jonas Kretschmann / Autor: Laura Decker