GFL Bowl 2026 : Dresden Monarchs und Potsdam Royals kämpfen um die Deutsche Meisterschaft

Zum dritten Mal in Folge heißt das Finale der effect® ENERGY GFL Dresden gegen Potsdam. Am Samstag, 3. Oktober 2026, treffen die in dieser Saison ungeschlagenen Dresden Monarchs im Rudolf-Harbig-Stadion auf Titelverteidiger Potsdam Royals. Kickoff ist um 18:00 Uhr.

Duell mit Geschichte

2024 gewannen die Royals das Endspiel in Essen mit 27:21, im vergangenen Jahr setzten sie sich vor rund 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Dresden mit 33:23 durch. Damit holte Potsdam nach 2023 und 2024 den dritten Titel in Serie. Mit dem Halbfinalsieg gegen die Schwäbisch Hall Unicorns stehen die Royals nun zum fünften Mal in Folge im Endspiel.

Die Dresden Monarchs zogen mit einem Erfolg über die Pforzheim Wilddogs ins Finale ein und haben in dieser Saison noch kein Spiel verloren. Für die Sachsen ist es die fünfte Teilnahme am Endspiel. Ihren bislang einzigen Titel feierten sie 2021 mit einem 28:19 gegen Schwäbisch Hall.

Rahmenprogramm startet bereits am Nachmittag

Bereits vier Stunden vor dem Kickoff öffnet um 14:00 Uhr die GFL Bowl FanZone rund um das Stadion, die größte, die es beim GFL Bowl je gegeben hat.

Geboten werden ein umfangreiches Gastronomieangebot, Football-Entertainment zum Zuschauen und Mitmachen, ein eigenes Kinderprogramm und ein durchgehendes Live-Programm auf der FanZone-Bühne. Zahlreiche Vereine der effect® ENERGY GFL präsentieren sich mit eigenen Ständen.

Um 16:30 Uhr öffnen Stadion und VIP-Bereich, ab 17:00 Uhr läuft die Pre-Game-Show mit Cheerleading und Maskottchen, um 17:50 Uhr erklingt die Nationalhymne. Um 18:00 Uhr folgt der Kickoff.

In der Halbzeit steht FAST BOY auf der Bühne. Das Berliner Brüderduo Felix und Lucas Hain gehört zu den erfolgreichsten deutschen Electronic-Pop-Acts der vergangenen Jahre.

Tickets und Anreise

Tickets für den GFL Bowl 2026 sind weiterhin über den offiziellen Ticketshop erhältlich. Neben regulären Sitzplätzen werden auch VIP- und Hospitality-Angebote angeboten. Für Kinder bis einschließlich sechs Jahre ist der Eintritt ohne eigenen Sitzplatz frei; zudem gibt es verschiedene Ermäßigungen. Für Vereine, Teams und Fanclubs stehen spezielle Gruppenangebote zur Verfügung.

App und Übertragung

Offizielle Veranstaltungs-App ist die RDZN Red Zone App. Sie liefert Spielplan, Live-Daten und News sowie Hinweise zu Einlass, FanZone und Rahmenprogramm und ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Wer nicht in Dresden dabei sein kann, sieht das Finale live und kostenlos im Free-TV und Livestream bei DF1 sowie bei SportEurope.tv.

Foto: Aileen Uzoma