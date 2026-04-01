GFL Juniors 2026: Saisonstart, Gruppen und Termine 

Am Wochenende des 18. und 19. April 2026 startet die neue Saison der GFL Juniors, der höchsten deutschen U20-Liga im American Football. Insgesamt gehen in diesem Jahr 17 Teams an den Start, die in zwei regionale Gruppen aufgeteilt sind. Über die kommenden Monate kämpfen sie um die Playoff-Plätze und den Einzug in den Junior Bowl.
Die GFL Juniors ist seit Jahren die wichtigste Plattform für Nachwuchsspieler in Deutschland. Viele Talente, die später in der GFL oder in Nationalteams spielen, sammeln hier ihre ersten Erfahrungen auf hohem Niveau.
Zur Saison 2026 gibt es einige Veränderungen im Teilnehmerfeld: Die Düsseldorf Typhoons kehren in die Liga zurück, die Nürnberg Rams sind neu dabei. Nicht mehr vertreten sind die Cologne Falcons nach ihrem Abstieg sowie die Munich Cowboys, die freiwillig zurückgezogen haben. Zusätzlich haben auch die Potsdam Royals ihre U20-Mannschaft für diese Saison aus dem Spielbetrieb zurückgezogen.
Gespielt wird weiterhin in zwei Gruppen:
Gruppe Süd
- Bad Homburg Sentinels
- Fursty Razorbacks
- Holzgerlingen Twister
- Nürnberg Rams
- Saarland Hurricanes
- Schwäbisch Hall Unicorns
- Stuttgart Scorpions
- Troisdorf Jets
- Wiesbaden Phantoms
Gruppe Nord
- Berlin Rebels
- Dresden Monarchs
- Düsseldorf Panther
- Düsseldorf Typhoons
- Hamburg Huskies
- Hamburg Junior Devils
- Junior Lions Braunschweig
- Lübeck Cougars
Nach der regulären Saison qualifizieren sich die besten Teams beider Gruppen für die Playoffs. Die Viertelfinals sind für den 18./19. Juli 2026 angesetzt, die Halbfinals folgen am 25./26. Juli 2026.
Der Höhepunkt der Saison wird der Junior Bowl sein, der am 08. oder 09. August 2026 ausgetragen wird. In diesem Finale treffen die beiden besten Nachwuchsteams Deutschlands aufeinander und kämpfen um den Titel.