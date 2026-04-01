GFL Juniors 2026: Saisonstart, Gruppen und Termine

Am Wochenende des 18. und 19. April 2026 startet die neue Saison der GFL Juniors, der höchsten deutschen U20-Liga im American Football. Insgesamt gehen in diesem Jahr 17 Teams an den Start, die in zwei regionale Gruppen aufgeteilt sind. Über die kommenden Monate kämpfen sie um die Playoff-Plätze und den Einzug in den Junior Bowl.

Die GFL Juniors ist seit Jahren die wichtigste Plattform für Nachwuchsspieler in Deutschland. Viele Talente, die später in der GFL oder in Nationalteams spielen, sammeln hier ihre ersten Erfahrungen auf hohem Niveau.

Zur Saison 2026 gibt es einige Veränderungen im Teilnehmerfeld: Die Düsseldorf Typhoons kehren in die Liga zurück, die Nürnberg Rams sind neu dabei. Nicht mehr vertreten sind die Cologne Falcons nach ihrem Abstieg sowie die Munich Cowboys, die freiwillig zurückgezogen haben. Zusätzlich haben auch die Potsdam Royals ihre U20-Mannschaft für diese Saison aus dem Spielbetrieb zurückgezogen.

Gespielt wird weiterhin in zwei Gruppen:

Gruppe Süd

Bad Homburg Sentinels

Fursty Razorbacks

Holzgerlingen Twister

Nürnberg Rams

Saarland Hurricanes

Schwäbisch Hall Unicorns

Stuttgart Scorpions

Troisdorf Jets

Wiesbaden Phantoms

Gruppe Nord

Berlin Rebels

Dresden Monarchs

Düsseldorf Panther

Düsseldorf Typhoons

Hamburg Huskies

Hamburg Junior Devils

Junior Lions Braunschweig

Lübeck Cougars

Nach der regulären Saison qualifizieren sich die besten Teams beider Gruppen für die Playoffs. Die Viertelfinals sind für den 18./19. Juli 2026 angesetzt, die Halbfinals folgen am 25./26. Juli 2026.

Der Höhepunkt der Saison wird der Junior Bowl sein, der am 08. oder 09. August 2026 ausgetragen wird. In diesem Finale treffen die beiden besten Nachwuchsteams Deutschlands aufeinander und kämpfen um den Titel.