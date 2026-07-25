GFL Juniors 2026: Vier Teams kämpfen um den Einzug in den Junior Bowl XLIV

Am Sonntag, den 26. Juli, stehen die Halbfinals der GFL Juniors auf dem Programm. Mit den Düsseldorf Panther, Hamburg Huskies, Schwäbisch Hall Unicorns und Dresden Monarchs kämpfen vier der stärksten U20-Teams Deutschlands um den Einzug in den Junior Bowl XLIV.

Den Auftakt macht die Begegnung zwischen den Düsseldorf Panthern und den Hamburg Huskies um 13:00 Uhr im Stadion des VfL Benrath. Die Panther gehen als amtierender Deutscher Meister und mit einer beeindruckenden Serie von 50 Siegen in Folge in das Halbfinale. Trotz zweier verletzungsbedingter Ausfälle aus dem Viertelfinale und kleiner personeller Veränderungen blickt Head Coach Marvin Damm optimistisch auf die Begegnung.

„Die Vorbereitungen laufen gut. Wir hatten uns ja vor ein paar Wochen schon auf Hamburg vorbereitet gehabt und haben jetzt noch Anpassungen vorgenommen. Das Team freut sich auf jedes Spiel, da das dieses Jahr sehr selten vorgekommen ist, dass wir eins haben. Die Spieler wissen, dass es das Halbfinale ist und freuen sich auf die Challenge.“, betont Head Coach Marvin Damm.

Die Hamburg Huskies reisen mit einem vollständigen Kader nach Düsseldorf. Alle US-Rückkehrer stehen ebenso zur Verfügung wie die Spieler, die nach der Saison den Schritt in die USA antreten werden.

Um sich optimal auf die Begegnung vorzubereiten, reist das Team bereits am Vortag an und absolviert am Samstag noch eine Trainingseinheit vor Ort. Nach Angaben des Trainerstabs verlief die Vorbereitung planmäßig. Alle Spieler sind einsatzbereit und auch die im Viertelfinale geschonten Akteure stehen wieder zur Verfügung.

„Playoffs sind die beste Zeit des Jahres und in den Playoffs kann alles passieren.“, erklärt Head Coach Sebastian Schulz.

Im zweiten Halbfinale treffen am Sonntag um 15:00 Uhr die Schwäbisch Hall Unicorns im Optima Sportpark auf die Dresden Monarchs. Die Unicorns gehören seit Jahren zu den erfolgreichsten Nachwuchsprogrammen Deutschlands und qualifizierten sich nach einer ungeschlagenen Hauptrunde erneut für das Halbfinale.

Head Coach Patrick Staudacher kann dabei auf einen vollständigen Kader zurückgreifen.

„Unsere Vorbereitungen laufen gut. Bei uns sind alle Spieler fit und wir haben keine Ausfälle. Die Stimmung nach dem Viertelfinalsieg ist natürlich gut. Wir müssen den Rückenwind von Berlin mitnehmen und wie in der zweiten Halbzeit spielen, um in den Junior Bowl einzuziehen.“, erklärt er.

Für die Dresden Monarchs ist der Halbfinaleinzug ein besonderer Erfolg. Nach 2016 steht die U20 erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte unter den letzten vier Mannschaften der GFL Juniors. Entsprechend groß ist die Vorfreude im Team.

„Das Team ist topmotiviert und freut sich riesig, im Halbfinale zu spielen. Nach 2016 ist das erst die zweite Teilnahme am Halbfinale und dadurch für uns auch etwas ganz Besonderes. Die Woche hatten wir vier Trainingseinheiten, um uns auf die Unicorns vorzubereiten. Wir sind uns bewusst, dass das eine ganz schwere Aufgabe wird, aber die nehmen wir gerne an.“, betont Head Coach Thomas Hultzsch.

Das Ziel der Monarchs bringt er mit einem Satz auf den Punkt:

„BESSER ALS 2016.“

Am Sonntag entscheidet sich, welche beiden Teams in den Junior Bowl XLIV einziehen werden. Das Finale um die Deutsche U20-Meisterschaft wird am 8. oder 9. August 2026 stattfinden. Der Austragungsort wird unmittelbar nach Ende der beiden Halbfinalspiele bekannt gegeben.