effect®️ ENERGY GFL-Saison 2026: Saisonstart, Teams und Termine im Überblick

Mit dem Frühjahr rückt auch der Start der neuen Saison in der effect®️ ENERGY GFL näher.

Am 9. Mai beginnt die Saison 2026 der höchsten deutschen Spielklasse im American Football.

In den kommenden Monaten treten die insgesamt 15 Teams der Liga in zwei regionalen Gruppen – der effect®️ ENERGY GFL Nord und der effect®️ ENERGY GFL Süd – gegeneinander an und kämpfen um die Qualifikation für die Playoffs.

Veränderungen gibt es sowohl im Teilnehmerfeld als auch in der Struktur der Wettbewerbe. Während die Regensburg Phoenix als Aufsteiger aus der effect®️ ENERGY GFL 2 erstmals in der effect®️ ENERGY GFL antreten, haben die Paderborn Dolphins ihren Lizenzantrag für die Saison 2026 zurückgezogen und planen einen Neustart in der Regionalliga Nordrhein-Westfalen.

Die Teams der effect®️ ENERGY GFL verteilen sich wie folgt auf die beiden Gruppen:

effect®️ ENERGY GFL Nord

Berlin Rebels

Braunschweig Lions

Dresden Monarchs

Düsseldorf Panther

Hildesheim Invaders

Kiel Baltic Hurricanes

Potsdam Royals

effect®️ ENERGY GFL Süd

Allgäu Comets

Munich Cowboys

Pforzheim Wilddogs

ifm Razorbacks Ravensburg

Regensburg Phoenix

Saarland Hurricanes

Schwäbisch Hall Unicorns

Straubing Spiders

Die Hauptrunde endet am Wochenende des 29. und 30. August. Anschließend beginnen die Playoffs: Die Viertelfinals werden am 12. September ausgetragen, gefolgt von den Halbfinals am 19. September. Gleichzeitig werden in diesem Zeitraum auch die Abstiegsplätze ausgespielt.

Der GFL Bowl, das Finale um die deutsche Meisterschaft, findet am 3. Oktober 2026 im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden statt. Dort treffen die beiden erfolgreichsten Teams der Saison aufeinander und kämpfen um den Titel des Deutschen Meisters.

Der Ticket-Vorverkauf für den GFL Bowl 2026 hat bereits begonnen. Fans können sich schon jetzt ihre Plätze sichern und das Saisonfinale live im Stadion erleben. Tickets und weitere Informationen sind hier erhältlich.

Weitere Informationen zur Saison 2026 sowie den vollständigen Spielplan unter www.gfl.info.

Foto: Aileen Uzoma