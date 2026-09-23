GFL Women’s Bowl 2026: Titelverteidiger Hamburg Amazons fordert Rekordmeister Berlin Kobra Ladies

Zwei ungeschlagene Teams, zwei Erfolgsgeschichten und ein gemeinsames Ziel: Der Deutsche Meistertitel
Am Samstag, den 26. September 2026, treffen die Hamburg Amazons und die Berlin Kobra Ladies im GFL Women’s Bowl 2026 aufeinander. Kickoff im Stadion Wilmersdorf in Berlin ist um 15:00 Uhr.
Das Endspiel bringt zwei Mannschaften zusammen, die in dieser Saison noch keine Niederlage einstecken mussten und doch für ganz unterschiedliche Kapitel des deutschen Frauenfootballs stehen.
Hamburg reist als amtierender Deutscher Meister nach Berlin. Die Amazons haben sich in den vergangenen Jahren fest in der Spitze der GFL Women etabliert und nach ihrem ersten Titel 2023 im vergangenen Jahr erneut die Meisterschaft gewonnen. Nun greifen sie nach dem dritten Titel in vier Jahren.
Berlin steht für eine andere Dimension an Erfahrung. Mit zwölf Deutschen Meisterschaften sind die Kobra Ladies Rekordmeister, darunter eine prägende Ära mit neun Titeln in Serie. Der bislang letzte Triumph liegt allerdings bereits sieben Jahre zurück: 2019 holten die Berlinerinnen zuletzt die Meisterschaft.
Im Finale treffen damit aktuelle Dominanz und große Tradition direkt aufeinander.
Sportlich haben beide Finalisten ihre Ansprüche über die gesamte Saison untermauert. Hamburg blieb in sechs Spielen der regulären Saison ungeschlagen, erzielte dabei 431 Punkte und ließ lediglich acht Gegenpunkte zu. Auch Berlin absolvierte die Regular Season ohne Niederlage und überzeugte mit einem Punkteverhältnis von 363:19.
Im Halbfinale am 12. September lösten beide Teams ihr Finalticket vor heimischem Publikum. Die Amazons setzten sich in einem umkämpften Duell mit 14:7 gegen die ebenfalls ungeschlagenen Stuttgart Scorpions durch, eine Neuauflage des Vorjahresfinales. Die Kobra Ladies ließen den Braunschweig Lady Lions beim 34:3 keine Chance.
Neu ist das Duell auf dieser Bühne jedoch nicht. Bereits 2023 standen sich beide Teams im Finale gegenüber, damals in Hamburg. Die Amazons setzten sich mit 26:0 durch und feierten den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte.
Drei Jahre später kommt es nun zur Neuauflage, diesmal mit Heimvorteil für Berlin und alles deutet auf ein Finale auf Augenhöhe hin.
Gelingt Hamburg die Titelverteidigung oder kehren die Kobra Ladies nach sieben Jahren zurück an die Spitze?
Alle Infos auf einen Blick
Hamburg Amazons vs. Berlin Kobra Ladies
Samstag, 26. September 2026, Kickoff 15:00 Uhr im
Stadion Wilmersdorf, Fritz-Wildung-Straße 9, 14199 Berlin