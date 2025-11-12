GNC 2025: Deutschland empfängt Kanada in Bochum präsentiert von der Markus Klotzbach GmbH

Zum Abschluss des Football-Jahres wartet ein echtes Highlight: Am Sonntag, den 16. November 2025, trifft das deutsche Herren Tackle Nationalteam im Rahmen der Gridiron Nations Championship (GNC) auf Kanada. Kickoff im Lohrheidestadion Bochum ist um 18:00 Uhr, der Stadionzutritt erfolgt ab 16:30 Uhr und wird präsentiert von der Markus Klotzbach GmbH.

Als Dortmunder Unternehmen, und seit über 25 Jahren mit starken Wurzeln in der Region freuen wir uns, dieses besondere Sportereignis unterstützen zu dürfen. American Football steht für Teamgeist, Kraft und Verlässlichkeit. Das sind Werte, die auch in unserem Alltag als Abschlepp- und Bergedienst und als Hauptsponsor des Bochumer Footballvereins Bochum Rebells, jeden Tag zählen.“

Mit der Gridiron Nations Championship wurde ein neues internationales Wettbewerbsformat geschaffen, das Nationalteams regelmäßige, anspruchsvolle Vergleiche auf höchstem Niveau ermöglicht. Für Deutschland ist das Duell mit der traditionsreichen Football-Nation Kanada nicht nur ein sportlicher Härtetest, sondern auch ein wichtiger Baustein in der Weiterentwicklung des Teams.

Kanada, mehrfacher WM-Teilnehmer und etabliert auf der internationalen Bühne, steht für physische Präsenz, Disziplin und Erfahrung. Genau diese Intensität sucht auch das deutsche Team bewusst – um sich im internationalen Maßstab weiter zu messen, zu lernen und sich als Einheit weiterzuentwickeln.

Head Coach Christian Rothe unterstreicht den Stellenwert der Partie:

„Die Vorfreude auf die GNC ist groß. Das Spiel gibt uns die Möglichkeit, weitere Spieler unter Druck zu testen und ihnen die Chance zu geben, sich in einem internationalen Umfeld zu beweisen. Für unser Team ist diese Partie ein wichtiger Lernschritt – und ein würdiger Abschluss des deutschen Football-Jahres.“

Für die deutsche Football-Community ist es eine besondere Gelegenheit, ihr Nationalteam live zu unterstützen und gemeinsam im Stadion zu erleben.

Tickets sind jetzt hier verfügbar

Für alle Fans, die nicht vor Ort sein können, wird das Spiel live übertragen unter:

https://afvd.de/live/

Stimmungsvolles Rahmenprogramm

Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf ein stimmungsvolles Rahmenprogramm freuen: Cheerleading, Stadion-Entertainment sowie ein Flag Football Turnier vor Spielbeginn bieten ein Football-Erlebnis für die ganze Familie. Für das leibliche Wohl ist mit einem vielseitigen Catering-Angebot im Stadion gesorgt.

Am Merchandise-Stand erwartet die Fans eine Auswahl neuer Produkte, darunter zwei exklusive Gameday-Designs.

Auch verfügbar unter: afvd.shop

Anreiseinformationen & Shuttle-Service

Aufgrund begrenzter Parkflächen rund um das Stadion wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Bochum und der BoGeStra ein Shuttle-Service eingerichtet. Dieser verkehrt im 10-Minuten-Takt ab folgenden Stationen:

⁠Lidl-Parkplatz, Lyrenstraße 9, 44866 Bochum

Sporthallenparkplatz, Berliner Str. 42, 44867 Bochum

⁠TOOM-Baumarkt, Berliner Str. 50–62, 44866 Bochum

⁠Wattenscheider Bahnhof

Stadioneingang: Süd (Lohrheidestraße)