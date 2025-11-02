Gridiron Nations Championship 2025: Deutschland trifft auf Kanada

Im Rahmen der erstmals ausgetragenen Gridiron Nations Championship (GNC) trifft das deutsche Herren Tackle Nationalteam am 16. November auf Kanada – ein richtungsweisendes Spiel, das über den ersten Titel des neuen Formats entscheiden könnte.

Die GNC bringt 2025 erstmals die Nationalteams aus Deutschland, Italien und Kanada zusammen. Zum Auftakt feierte Kanada im April einen klaren 56:0-Sieg gegen Italien und unterstrich damit eindrucksvoll seine Ambitionen.

Für den AFVD hat die Partie eine besondere Bedeutung.

„Deutschland ist stolz, dieses wegweisende internationale Spiel im eigenen Land auszutragen. Die GNC 2025 ist ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft des internationalen Tackle-Football“, sagt Andreas Kegelmann, Vizepräsident des AFVD.

Auch Kanadas Headcoach Jesse Maddox betont die Strahlkraft des Turniers:

„Wir sind begeistert, uns mit einer Spitzenmannschaft wie Deutschland messen zu können. Die Nations Championship ist genau das, was der internationale Football braucht – regelmäßige, bedeutungsvolle Spiele zwischen Nationalteams. Für uns ist das die perfekte Gelegenheit, 2025 ganz oben mitzuspielen.“

Kickoff ist am Sonntag, 16. November 2025, um 18:00 Uhr im Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid.

Eintrittskarten sind ab sofort hier erhältlich.