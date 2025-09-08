Gridiron Nations Championship 2025: Herren Tackle Nationalmannschaft trifft auf Kanada

Im Rahmen der neu gegründeten Gridiron Nations Championship (GNC) kommt es für die deutsche Herren Nationalmannschaft am 16. November zum Duell gegen Kanada. Das Aufeinandertreffen könnte die Entscheidung über den ersten Titel des neuen Wettbewerbs bringen.

Die GNC bringt 2025 erstmals die Nationalteams aus Deutschland, Italien und Kanada zusammen. Zum Auftakt feierte Kanada im April einen klaren 56:0-Sieg gegen Italien und unterstrich damit eindrucksvoll seine Ambitionen. Deutschland gehört mit drei Europameistertiteln seit Jahren zur Spitze in Europa und möchte vor heimischem Publikum seine internationale Stärke erneut unter Beweis stellen.

Austragungsort des Spiels ist das frisch modernisierte Lohrheidestadion im Sportpark Lohrheide Bochum. Das Stadion – ursprünglich 1954 eröffnet – wurde zwischen 2023 und Sommer 2025 umfassend modernisiert und zählt heute zu den modernsten Sportstätten Deutschlands. Die offizielle Wiedereröffnung fand am 12. Juli 2025 im Rahmen der Deutschen U-18/U-20-Leichtathletik-Meisterschaften statt.

Der Sportpark bietet jetzt über 16.000 vollständig überdachte Zuschauerplätze – davon jeweils zur Hälfte Stehplätze und Sitzplätze sowie über 50 Plätze für Personen mit Einschränkungen auf der neuen Westtribüne.



„Internationale Veranstaltungen wie das Spiel Deutschland gegen Kanada im American Tackle Football zeigen, welches Potenzial der Sportpark Lohrheide als moderne Sport- und Veranstaltungsstätte für Bochum und die Region hat. Ich freue mich zudem darüber, dass die voraussichtliche olympische Sportart Flag Football im Umfeld des Spiels sichtbar wird“, so Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch.

Für den AFVD hat die Partie eine besondere Bedeutung. „Deutschland ist stolz, dieses wegweisende internationale Spiel im eigenen Land auszutragen. Die GNC 2025 ist ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft des internationalen Tackle-Football“, sagt Andreas Kegelmann, Vizepräsident des AFVD.

Auch Kanadas Headcoach Jesse Maddox betont die Strahlkraft des Turniers: „Wir sind begeistert, uns mit einer Spitzenmannschaft wie Deutschland messen zu können. Die Nations Championship ist genau das, was der internationale Football braucht – regelmäßige, bedeutungsvolle Spiele zwischen Nationalteams. Für uns ist das die perfekte Gelegenheit, 2025 ganz oben mitzuspielen.“

Kickoff ist am Sonntag, 16. November 2025, um 18:00 Uhr im Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid.

Foto: Stadt Bochum