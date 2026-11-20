Ein unvergesslicher Moment für den deutschen Nachwuchs-Football: Die U17-Mädchen-Flag-Nationalmannschaftwurde am 15. November beim NFL Munich Game geehrt. Vor 70.225 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Münchner Allianz Arena erhielten die Vize-Europameisterinnen den verdienten Applaus. Auch finanziell gab es Unterstützung: Die DKB, Partnerin des AFVD, spendete dem Team 5.000 Euro.
Silbermedaille als Lohn für ein starkes Turnier
Den Grundstein für diesen besonderen Auftritt legte die Mannschaft bei der IFAF European Youth Flag Football Championship in Italien. In einem Teilnehmerfeld von 33 Teams aus 14 Nationen spielte sich die deutsche Auswahl bis ins Finale vor. Auch wenn es am Ende nicht ganz zum Titel reichte, ist die Silbermedaille ein herausragender Erfolg für den deutschen Nachwuchs-Football. Sie unterstreicht die positive Entwicklung des Flag Footballs in Deutschland und das Potenzial einer Sportart, die 2028 in Los Angeles erstmals zum olympischen Programm gehören wird.
Große Bühne in der Allianz Arena
Während der Two-Minute-Warning in der ersten Halbzeit gehörte die Aufmerksamkeit in der Allianz Arena den deutschen Nachwuchsathletinnen. Vor der beeindruckenden Kulisse des NFL Munich Games betraten die Spielerinnen den Rasen und wurden für ihre starke Leistung bei der Europameisterschaft gefeiert. Ein besonderer Augenblick, der ihnen sicherlich lange in Erinnerung bleiben wird. Auch Chef-Bundestrainer Jona Winkel war vor Ort und erlebte die Ehrung gemeinsam mit der Mannschaft.
DKB unterstützt den Nachwuchs – Dank an NFL Deutschland
Der AFVD bedankt sich ausdrücklich bei der DKB für die Unterstützung der Mannschaft und ihr Engagement im Nachwuchsbereich. Als Partnerin des deutschen Flag Footballs setzt sich die Bank seit 2022 gezielt für die Förderung junger Talente ein.
Ein besonderer Dank gilt ebenso der NFL Deutschland, die den Spielerinnen mit der Ehrung beim Munich Game eine außergewöhnliche Bühne geboten hat.
„Wir sind unglaublich stolz auf diese Mannschaft. Die Silbermedaille ist ein großartiger Erfolg für unsere U17-Mädchen und für die gesamte Flag-Football-Entwicklung in Deutschland“, sagt AFVD-Geschäftsführer Michael Schwarzer. „Diesen Moment im Stadion erleben zu dürfen, ist der verdiente Lohn für ein starkes Turnier. Ihr Erfolg soll Mut machen, neue Talente begeistern und weitere Spieler:innen für diesen Sport gewinnen. Die Zukunft des Flag Footballs in Deutschland hat viel Potenzial, und diese Mannschaft hat dazu einen wichtigen Beitrag geleistet.“
Münchner Football-Vereine präsentierten ihren Sport
Dass das NFL-Wochenende auch abseits des Stadions ganz im Zeichen des Footballs stand, zeigte sich bereits am Freitag und Samstag in den Riem Arcaden. Jugendspieler der Munich Cowboys und der Feldkirchen Lions nutzten die Gelegenheit, um ihren Sport in der Fanzone vorzustellen und mit Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch zu kommen.
Mit Mitmachaktionen, den Cheerleadern der Munich Cowboys und Maskottchen Lucky Muc sorgten die Vereine für Unterhaltung und weckten Interesse am Football. Ein ganz besonderes Erlebnis hatte auch Basar Alici, Schulbeauftragter der Munich Cowboys: Er hatte Tickets für den Super Bowl gewonnen und bekam diese im Stadion persönlich vom NFL-Commissioner überreicht.
Detroit Lions feiern deutlichen Sieg
Auch sportlich hatte das NFL Munich Game einiges zu bieten. Die Detroit Lions setzten sich mit 35:10 (21:3) gegen die New England Patriots durch. Für den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown war es eine besondere Rückkehr nach München. In Lederhosen und mit Deutschlandfahne lief er ins Stadion ein und fing im Spiel zwei Touchdown-Pässe.
Für Detroit war es der fünfte Sieg in Folge. Nach 2022 und 2024 war es bereits das dritte reguläre NFL-Spiel in München. 2027 wird die NFL in Berlin Station machen.
Mit Rückenwind in die Zukunft
Der Erfolg bei der Europameisterschaft zeigt, dass sich die kontinuierliche Nachwuchsarbeit im deutschen Flag Football auszahlt. Die U17-Mädchen haben ihren Teil dazu beigetragen und dürfen stolz auf das Erreichte sein. Der AFVD gratuliert den Spielerinnen und dem gesamten Trainerteam herzlich zu diesem großartigen Erfolg. Die Silbermedaille und die besondere Ehrung beim NFL Munich Game sind eine schöne Anerkennung für die geleistete Arbeit und dürften der Mannschaft zusätzlichen Rückenwind für die kommenden Herausforderungen geben.