Großes Flag-Football-Wochenende in Bochum: Turnier & Länderspiel im Doppelpack

Mit den Bochum Open 2025 feiert ein neues NRW-Flagturnier seine Premiere – und bildet gemeinsam mit dem Länderspiel Deutschland vs. Kanada im Rahmen der Gridiron Nations Championship ein sportliches Highlight zum Jahresabschluss.

Am Samstag greifen die neun Erwachsenen-Teams ins Geschehen ein. Gespielt wird in drei Gruppen, in denen sich die Teams für die anschließenden Playoffspiele qualifizieren. Jede Partie geht über zwei Halbzeiten à zwanzig Minuten.

Nach der Gruppenphase folgen Hoffnungsrunde, Halbfinals und Platzierungsspiele. Am Ende des Tages steht fest, welches Team sich den ersten Titel der Bochum Open 2025 sichert.

Für viele Teams ist das Turnier eine perfekte Möglichkeit, nach dem Saisonende zusätzliche Spielpraxis zu sammeln, neue Formationen zu testen und sich schon frühzeitig auf das kommende Jahr einzuspielen.

Der Sonntag gehört ganz dem Nachwuchs: Jeweils drei U10- und drei U13-Teams treten an und spielen in Hin- und Rückspielen ihre Turniersieger aus.

„Wir sind sehr dankbar, dass wir im Rahmen des Länderspiels gegen Kanada die Chance haben, auch dem Flag Football eine Bühne zu bieten. Die Bochum Open möchten wir gerne als wiederkehrendes Turnier nach der Saison in NRW etablieren. Ein besonderer Dank geht an Rot-Weiß Leithe, den örtlichen Verein an der Spielstätte, der uns tatkräftig unter die Arme greift und die Teams, Besucherinnen und Besucher vor Ort versorgt.“, erklärt Fabian Pawlowski, Vize-Präsident des AFCV NRW & verantwortlich für Flag Football in NRW

Teilnehmende Erwachsenenteams

Gruppe A

​• ​Mülheim Shamrocks

​• ​TFG Typhoons

​•​ Dortmund Giants

Gruppe B

​•​ Düsseldorf Firecats 2

​• ​Aachen Emperors

​•​ Rheidter Black Ravens

Gruppe C

​•​ Duisburg Dragons

​• ​Bochum Rebels

​•​ Münster Blackhawks

U10-Teilnehmer

​•​ Dortmund Giants

​• ​Düsseldorf Firecats

​•​ Duisburg Vikings

Besonderer Blickfang: Es kommt zur Wiederauflage des diesjährigen Finalspiels zwischen den Duisburg Vikings und den Düsseldorf Firecats, das die Firecats damals für sich entscheiden konnten.

U13-Teilnehmer

​• ​Dortmund Giants

​• ​TFG Desperados

​•​ Schiefbahn Riders

Am Ende des Sonntags stehen die Turniersieger der U10 und U13 fest.