Hall of Fame: Vorschlagsphase für Class of 2026 hat begonnen

Ab sofort können alle Football-Fans Kandidat:innen für die Class of 2026 der Football Hall of Fame Deutschland vorschlagen. Vorgeschlagen werden können ein oder mehrere Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Funktionäre oder sonstige Förderer der Sportart American Football in Deutschland.

Die einzige Einschränkung bei Spielern besteht darin, dass diese ihre aktive Karriere seit mindestens fünf Jahren beendet haben müssen. Für die anderen Kategorien besteht diese Einschränkung nicht. Die Vorschläge können bis zum 31. März 2026 auf der Webseite https://www.football-hall-of-fame.de/kandidaten/ eingereicht werden. Im Anschluss daran selektiert die prominent besetzte Jury aus allen eingegangenen Vorschlägen 11 Finalisten, aus deren Kreis in der abschließenden Wahlphase die drei neuen Mitglieder gewählt werden.