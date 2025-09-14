Hamburg Pioneers Amazons gewinnen Ladies Bowl 2025 – 21:6-Sieg über Stuttgart

Die Hamburg Pioneers Amazons sind Deutsche Meisterinnen im Frauenfootball. Im Ladies Bowl setzten sie sich mit 21:6 gegen die Stuttgart Scorpions Sisters durch und sicherten sich damit verdient den Titel.

Die von Head Coach Patrick Nause entwickelte Strategie funktionierte perfekt: Das starke Laufspiel der Stuttgarterinnen wurde nahezu komplett unterbunden, sodass die Sisters gezwungen waren, den Ball häufiger zu werfen.

Für das Highlight der Partie sorgte Defensive Back Sabrina Wulff (#45), die einen Pass abfing und bis kurz vor die gegnerische Endzone zurücktrug.

Auch offensiv überzeugte das Team aus Hamburg. Running Back Jaqueline Ebeling (#21) überschritt im Verlauf des Spiels die Marke von 1.000 Rushing Yards in dieser Saison.

Nach dem Abpfiff zeigte sich Head Coach Patrick Nause stolz auf sein Team:

„Die harte Arbeit der letzten Monate hat sich ausgezahlt. Ich bin sehr stolz auf alle Spielerinnen und Coaches, der Sieg war definitiv eine Teamleistung.“

Der Ladies Bowl 2025 war nicht nur sportlich ein Höhepunkt, sondern auch organisatorisch ein Erfolg. Die Stuttgart Scorpions Sisters sorgten als Gastgeberinnen für einen professionellen Rahmen und einen würdigen Abschluss der Saison.

Foto: Thorsten Meller