IFAF World Flag 2026: Alle Gruppen im Überblick

Vom 13. bis 16. August 2026 wird Düsseldorf zum Austragungsort der IFAF World Flag Football Championship.
Für Deutschland bedeutet das eine besondere Premiere, denn erstmals findet eine Flag Football Weltmeisterschaft auf heimischem Boden statt – ein wichtiger Meilenstein für den AFVD und zugleich ein zentraler Schritt auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles, bei denen Flag Football erstmals zum offiziellen Programm gehören wird.
Mit der heutigen Bekanntgabe der offiziellen Gruppeneinteilungen steht nun fest, auf welche Vorrundengegner die teilnehmenden Nationen im kommenden Jahr treffen werden. Die Konstellationen in der Women’s- und Men’s-Division bilden den Ausgangspunkt für die sportliche Vorbereitung auf ein hochklassiges internationales Turnier.
Nachfolgend sind alle Gruppen der IFAF World Flag 2026 aufgeführt. Die in Klammern aufgeführten Zahlen entsprechen dem jeweils aktuellen World Ranking.
Frauen Gruppe A
- Mexico (1)
- Italien (8)
- Deutschland (9)
- Slowenien (33)
Männer Gruppe C
- Mexico (3)
- Schweiz (6)
- Deutschland (11)
- Brasilien (17)
Foto: Lea Wohlfahrt