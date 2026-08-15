IFAF World Flag 2026: Team Germany kämpft um die Plätze fünf bis acht

Gekämpft bis zum Schluss, alles investiert und dennoch den Sprung ins Halbfinale verpasst: Für beide deutschen Flag Nationalmannschaften endete das Viertelfinale der IFAF World Flag 2026 am Samstag mit einer Niederlage. Bei den Frauen fehlte gegen den amtierenden Weltmeister USA am Ende nur ein einziger Punkt.
Die deutsche Frauen Flag Nationalmannschaft lieferte den US-Amerikanerinnen ein Spiel auf Augenhöhe und hielt die Entscheidung bis zum Ende offen. Das Team von Head Coach Jona Winkel war ganz nah an der großen Überraschung. Mit 34:35 musste sich Deutschland schließlich denkbar knapp geschlagen geben.
Auch die deutsche Männer Flag Nationalmannschaft kämpfte im Viertelfinale gegen Europameister Italien um den Einzug in die Runde der besten Vier. Das Team von Head Coach Said Salazar Déciga musste sich am Ende jedoch mit 22:38 geschlagen geben.
Damit ist die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles über diese Weltmeisterschaft für beide deutschen Teams nicht mehr möglich.
Der Weg nach Los Angeles bleibt für Team Germany dennoch offen.
Die nächste Chance bietet sich bei der IFAF Europameisterschaft 2027. Dort qualifizieren sich die zwei bestplatzierten, noch nicht für Olympia qualifizierten europäischen Teams für die Olympic Q-Series 2028. In dieser finalen Qualifikationsrunde treten jeweils zehn Frauen- und zehn Männerteams aus den fünf Kontinentalverbänden an. Die jeweils besten drei sichern sich die verbleibenden Tickets für LA28.
Doch zunächst geht die Heim-WM in Düsseldorf weiter.
Für beide deutschen Flag Nationalmannschaften stehen am Samstagnachmittag die Platzierungsspiele um die WM-Ränge fünf bis acht an.
Die Frauen treffen um 16:45 Uhr auf Field 3 auf Panama, die Männer sind um 18:00 Uhr auf Field 1 gegen Amerikanisch-Samoa gefordert.
Für Team Germany heißt es jetzt: neu fokussieren, noch einmal alles auf dem Feld lassen und die Heim-WM mit der bestmöglichen Platzierung abschließen.
Ein großes Dankeschön gilt dabei allen Fans, Familien, Freunden sowie Unterstützerinnen und Unterstützern, die Team Germany in Düsseldorf begleiten. Die Unterstützung von den Rängen und die besondere Atmosphäre bei dieser Heim-WM sind ein wichtiger Teil dieser Tage. Auch in den kommenden Platzierungsspielen freut sich Team Germany auf euren Support!
Wer Team Germany nicht vor Ort unterstützen kann, kann die Platzierungsspiele live auf dem YouTube-Kanal von D.SPORTS verfolgen.
Foto: Lea Wohlfahrt