IFAF Youth European Championship 2026: Team Germany vor entscheidendem Turniertag

Nach zwei Turniertagen bei der IFAF Youth European Championship 2026 in Italien bestreiten die deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaften am Samstag ihre abschließenden Partien.
Die U17-Mädchen treffen im Halbfinale auf Tschechien und können mit einem Sieg ins Finale einziehen. Die U15 Mixed spielt gegen Spanien um die Bronzemedaille, die U17 Jungs beenden das Turnier mit dem Spiel um Platz neun gegen Serbien.
U17 Mädchen: Halbfinale gegen Tschechien
Die U17-Mädchen starteten mit einem deutlichen 42:14-Erfolg gegen Österreich ins Turnier. Gegen Großbritannien unterlag das Team anschließend knapp mit 25:26. Mit einem 34:13-Sieg gegen Finnland sicherte sich die deutsche Auswahl den Einzug ins Viertelfinale. Dort setzte sie sich gegen Gastgeber Italien klar mit 38:13 durch und zog damit unter die besten vier Mannschaften Europas ein.
Mit einem weiteren Sieg würde Team Germany ins Finale der Europameisterschaft einziehen.
U15 Mixed: Spiel um Bronze nach knapper Halbfinalniederlage
Die U15 Mixed, die als Titelverteidiger in das Turnier ging, gewann ihre Gruppenspiele gegen Tschechien (27:13) und Großbritannien (33:0). Im Viertelfinale setzte sich die Mannschaft mit 26:19 gegen die Slowakei durch.
Das Halbfinale verlief bis zum Schluss ausgeglichen. Am Ende unterlag die deutsche Auswahl mit 35:36 und verpasste damit den Einzug ins Finale.
Am Samstag, den 26.09 trifft die U15 Mixed um 10:30 Uhr auf Spanien. Der Sieger sichert sich Bronze.
U17 Jungs: Abschluss gegen Serbien
Die U17 Jungs verloren beide Gruppenspiele gegen Großbritannien (36:48) und Spanien (19:56). Im Achtelfinale unterlag das Team Frankreich mit 14:20 und wechselte damit in die Platzierungsrunde. Dort gewann die deutsche Mannschaft knapp mit 32:30 gegen Polen.
Zum Turnierabschluss spielen die U17 Jungs am Samstag um 10:30 Uhr gegen Serbien um Platz neun.
Die Spiele der deutschen Teams am Samstag, 26. September im Überblick:
- 08:00 Uhr: U17 Mädchen – Tschechien | Halbfinale
- 10:30 Uhr: U15 Mixed – Spanien | Spiel um Platz 3
- 10:30 Uhr: U17 Jungs – Serbien | Spiel um Platz 9
Ausgewählte Spiele sowie alle Medaillenspiele werden live auf dem YouTube-Kanal der IFAF übertragen: youtube.com/@IFAFMedia/streams
Spielplan und Ergebnisse gibt es unter
ifaf.play.sport/tournaments/eyc26
Foto: Marco Stormanns | AFVD