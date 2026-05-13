Internationales Trainingslager der deutschen Flag Nationalteams in Panama

Im Rahmen der Vorbereitung auf die anstehende Weltmeisterschaft absolvieren die deutschen Flag Football Nationalteams der Frauen und Männer vom 15. bis 18. Mai ein internationales Trainingslager in Panama City im brandneuen High Performance Center „Centro de Alto Rendimiento Luis Tejada“.
Gemeinsam mit den Nationalmannschaften aus Panama und Puerto Rico stehen intensive Trainingseinheiten sowie eine Serie internationaler Länderspiele auf dem Programm. Der Schwerpunkt der Maßnahme liegt klar auf hochklassiger internationaler Competition. Statt eines klassischen Turnierformats ist eine Testspielserie geplant, in der beide deutschen Teams wertvolle Spielpraxis gegen starke internationale Gegner sammeln.
Ziel ist es, taktische Abläufe unter realen Wettkampfbedingungen weiter zu festigen und zentrale Erkenntnisse für die finale Phase der WM-Vorbereitung zu gewinnen.
Mit Panama wird die deutsche Auswahl auf eines der weltweit führenden Teams im Flag Football treffen. Die bisherigen Erfolge des Gastgebers, darunter Platz vier bei der Weltmeisterschaft 2021 im Herrenbereich sowie Platz drei bei den World Games 2022 bei den Frauen, werden das hohe internationale Leistungsniveau unterstreichen.
„Wir zielen darauf ab, in diesem Jahr möglichst viele Vorbereitungsspiele auf hohem Niveau zu absolvieren, um unsere athletisch sehr leistungsstarken, aber noch relativ unerfahrenen Teams im Frauen- wie im Herrenbereich mit möglichst steiler Lernkurve auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten„, erklärt Jona Winkel, Head Coach Frauen Flag Nationalteam
„Für uns markiert Panama den Beginn der finalen Phase unserer Vorbereitung auf Düsseldorf 2026. Es ist eine wichtige Gelegenheit, unsere Identität als Team weiterzuentwickeln, uns in einem anspruchsvollen Umfeld zu messen und uns gegen eine Mannschaft zu testen, die in Zukunft ein möglicher Gegner in den Playoffs sein könnte.„, betont Said Salazar Deciga, Head Coach Herren Flag Nationalteam
Mit Blick auf die IFAF Flag World Championship 2026 in Düsseldorf wird die internationale Spielpraxis eine zentrale Rolle in der WM Vorbereitung einnehmen und entscheidend dazu beitragen, das Leistungsniveau beider Teams weiter zu schärfen.
Foto: Klaus Rehm