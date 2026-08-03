Jetzt Tickets sichern: U19 Tackle Nationalteam vs. Finnland

Am Samstag, den 19. September 2026, trifft die deutsche U19 Tackle Nationalmannschaft im Jahnstadion Langenfeld auf Finnland. Kickoff ist um 11:00 Uhr.

Mit einem Sieg zieht Team Germany in die Medaillen-Endrunde der IFAF U19 Europameisterschaft 2027 ein.

Tickets für das Länderspiel sind ab sofort hier erhältlich.

