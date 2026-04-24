Jugendländerturnier Flag Football 2026 in Berlin: 14 Auswahlmannschaften kämpfen um nationale Titel

Am kommenden Wochenende ist es so weit: Am 25. und 26. April 2026 trifft sich der deutsche Flag-Football-Nachwuchs in Berlin zum diesjährigen Jugendländerturnier. Insgesamt 14 Auswahlmannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet treten in den Altersklassen U15 und U17 an, um die nationalen Titel auszuspielen.

Die Veranstaltung zählt zu den zentralen Wettbewerben im Nachwuchsbereich und bringt die besten Talente der Landesverbände auf nationaler Ebene zusammen.

Gespielt wird auf den Anlagen des Helmut-Schleusener-Stadions sowie der Sportanlage Grüngürtel in Berlin-Spandau. Insgesamt stehen neun Flag-Football-Felder zur Verfügung. Die beiden Spielstätten liegen nur wenige Gehminuten voneinander entfernt und ermöglichen einen reibungslosen Turnierablauf.

Der Turnierstart erfolgt am Samstag mit der Vorrunde im Schweizer System. Teams mit gleicher Bilanz treffen dabei direkt aufeinander – jedes Spiel zählt, jede Runde bringt neue Konstellationen. Der Sonntag gehört den Finalrunden: Die Top-4-Teams spielen um Gold, Silber und Bronze. In weiteren Brackets werden die Plätze 5–11 vergeben. Die Siegerehrungen finden direkt nach den Platzierungsspielen vor Ort statt.

Spielplan & Live-Ergebnisse

Der aktuelle Spielplan sowie alle Ergebnisse werden live über die offizielle Turnierplattform bereitgestellt.

Da das Turnier im Schweizer System ausgetragen wird, werden die Paarungen jeder Runde erst nach Abschluss der vorherigen Spiele berechnet. Deshalb ist der Spielplan dynamisch und aktualisiert sich fortlaufend.

Alle Spiele werden live im Stream übertragen, sodass Fans und Interessierte die Begegnungen in Echtzeit verfolgen können.

Neben dem sportlichen Wettbewerb steht auch die Weiterentwicklung des Nachwuchses im Fokus. Das Jugendländerturnier dient traditionell als wichtige Plattform zur Sichtung und Förderung von Talenten im deutschen Flag Football und setzt damit Impulse für die weitere Entwicklung im Leistungssport.

Ausrichter des Turniers ist der American Football und Cheerleading Verband Berlin-Brandenburg e. V. (AFCVBB) in Zusammenarbeit mit dem American Football Verband Deutschland (AFVD).