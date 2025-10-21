Jugendländerturnier Tackle 2025: Deutschlands Football-Nachwuchs kämpft um den Titel in Augsburg

Am 25. und 26. Oktober 2025 richtet der AFV Bayern gemeinsam mit dem AFVD das Jugendländerturnier Tackle in Augsburg aus. Auf der Anlage des TSV 1871 Augsburg treffen die besten U18-Auswahlteams aus ganz Deutschland aufeinander – ein Wochenende, das für viele junge Athleten den sportlichen Höhepunkt des Jahres markiert.

In der A-Gruppe kämpfen die Auswahlmannschaften aus Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Sachsen und dem Gastgeber Bayern um den begehrten Titel. Damit sind sechs der stärksten Football-Landesverbände Deutschlands vertreten, die ihren jungen Talenten die Chance geben, sich auf höchstem Niveau zu beweisen.

„Das Jugendländerturnier ist ein bedeutender Maßstab für die Qualität der Nachwuchsarbeit im deutschen Football. Hier wird sich zeigen, wie weit unsere U18-Talente in ihrer Entwicklung sind – und wer das Potenzial hat, den nächsten Schritt in Richtung Junioren-Nationalteam zu gehen“, erklärt Torsten Reif, Vorsitzender des Hauptausschusses AFVD.

Der Kickoff in Augsburg erfolgt am Samstag, den 25. Oktober, um 10:00 Uhr. Am Sonntag startet die Finalrunde ebenfalls um 9:30 Uhr, bevor am Nachmittag die neuen deutschen Jugendländermeister gekrönt werden.

Fans, Familien und Footballbegeisterte können das Turnier live vor Ort erleben oder per Livestream auf AFVBY TV (YouTube) mitfiebern.

Ein besonderer Dank gilt dem AFV Bayern, der mit seinem Einsatz für eine reibungslose Organisation sorgt und eine professionelle Livestream-Übertragung ermöglichen wird.

Zwei Tage voller Spannung, Energie und sportlicher Leidenschaft – das Jugendländerturnier Tackle 2025 wird zeigen, wie viel Potenzial in der nächsten Generation des deutschen American Footballs steckt.

Tickets und weitere Informationen sind unter www.jlt2025.de/ticketverkauf erhältlich.

Foto: sidelinepix (Gundi Bogmann & Hubert Bädorf)