Jugendländerturnier Tackle 2025: GreenMachine NRW trifft im Finale auf Gastgeber Bayern

Spannung pur beim Jugendländerturnier Tackle 2025 in Augsburg: Nach einem intensiven ersten Turniertag stehen sich am Sonntag die GreenMachine NRW und die Bavarian Warriors im Finale der A-Gruppe gegenüber. Beide Teams zeigten starke Leistungen und werden nun um den Titel des deutschen Jugendländermeisters kämpfen.

Für die GreenMachine war der Weg ins Finale kein leichter, wie Head Coach Sascha Krotil betont:

„Ich bin sehr stolz auf mein Team. Nach einer schwierigen Vorbereitung haben die Jungs alles gegeben. Unsere Offensive Line hat auf dem schweren Rasen großartig gearbeitet, und die Defense hat keinen Score zugelassen. Auch wenn das Ergebnis deutlicher aussieht, waren es zwei harte Spiele. Bayern ist mit vielen Nationalspielern und dem Heimvorteil der verdiente Favorit – wir erwarten ein intensives Finale und hoffen auf viel Unterstützung aus NRW.“

Auch die Bavarian Warriors sicherten sich in zwei physischen Spielen bei schwierigen Bedingungen den Finaleinzug.

Head Coach Martin Hansemann erklärt:

„Das Wetter hat den Spielen deutlich zugesetzt – Regen, rutschiger Boden, viele Ballverluste. Unsere Defense hat stark reagiert, und am Ende hat unser Laufspiel den Unterschied gemacht. Trotz der Bedingungen haben die Jungs konzentriert gearbeitet und sich den Finaleinzug verdient.“

Mit dem Finale zwischen Bayern und NRW stehen sich zwei Top-Programme gegenüber, die seit Jahren für starke Jugendarbeit und konstante Entwicklung im deutschen Football stehen.

Fans dürfen sich auf ein intensives Duell zweier herausragend gecoachter Teams freuen – voller Energie, Emotion und Football-Leidenschaft.

Das Finale wird hier live übertragen. Kickoff ist am Sonntag, den 26. Oktober, um 13:30 Uhr auf der Anlage des TSV 1871 Augsburg.