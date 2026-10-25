Jugendländerturnier Tackle 2026: Bayern und NRW stehen im Finale

Das Finale beim Jugendländerturnier Tackle 2026 steht fest: Titelverteidiger Bayern trifft auf Gastgeber Nordrhein-Westfalen. Nach einem intensiven ersten Turniertag haben sich die Bavarian Warriors und die GreenMachine NRW durchgesetzt und spielen im Herner Horststadion um die Deutsche U18-Landesmeisterschaft.
Kick-off ist am Sonntag, 25. Oktober 2026, um 14:30 Uhr.
Bayern startete mit einem deutlichen Erfolg in das Turnier. Gegen Sachsen gewann die Auswahl klar mit 51:0.
Deutlich enger wurde es anschließend gegen Baden-Württemberg. Die Partie blieb bis in die Schlussphase hart umkämpft. Beide Defenses hielten den Gegner lange in Schach, ehe Bayern die entscheidenden Punkte setzte und sich mit 14:12 den Einzug ins Finale sicherte.
„Es war ein Spiel auf absoluter Augenhöhe, in dem sich beide Teams nichts geschenkt haben. Der Sieg war hart umkämpft. Unsere Defense hat eine hervorragende Leistung gezeigt und dem Gegner nur wenig Raumgewinn ermöglicht. Gleichzeitig hat unsere Offense kontinuierlich weitergearbeitet und sich am Ende belohnt“, betont Head Coach Martin Hansemann
Besonders stolz zeigte er sich auf die Einstellung seiner Mannschaft:
„Ich bin unglaublich stolz, diese Mannschaft zu trainieren. Mit ihrem stetigen Einsatzwillen und der Bereitschaft, bis zum Ende zu kämpfen, hat sie dieses Spiel für sich entscheiden können.“
Auch Gastgeber Nordrhein-Westfalen löste das Ticket für das Endspiel. Die GreenMachine NRW setzte sich in Bochum mit 21:0 gegen die Niedersachsen Mustangs durch. Nach dem ersten Viertel führte Nordrhein-Westfalen mit 7:0, baute den Vorsprung im weiteren Spielverlauf aus und ließ über die gesamte Partie keine Punkte des Gegners zu.
Für die GreenMachine ist der Einzug ins Endspiel vor eigenem Publikum ein besonderer Erfolg.
NRW Head Coach Sascha Krotil blickt voller Vorfreude auf das Endspiel:
„Wir hatten ein sehr hartes Spiel gegen Niedersachsen und freuen uns jetzt riesig, bei unserem Heimturnier im Finale zu stehen. Mit Bayern wartet der amtierende Landesmeister und damit ein sehr starker Gegner auf uns.“
Gerade die Unterstützung von den Rängen soll am Sonntag noch einmal zusätzliche Energie bringen.
„Wir freuen uns sehr auf das Spiel vor heimischem Publikum und hoffen auf lautstarke Unterstützung der Football-Community aus NRW.“
Der Finaltag wird im Horststadion in Herne ausgetragen. Um 11:00 Uhr treffen zunächst Baden-Württemberg und Niedersachsen im Spiel um Platz 3 aufeinander.
Um 14:30 Uhr folgt das Finale um die Deutsche U18-Landesmeisterschaft 2026 zwischen den Bavarian Warriors und der GreenMachine NRW.
Der American Football Verband Deutschland (AFVD) gratuliert den Bavarian Warriors und der GreenMachine NRW herzlich zum Einzug ins Finale und wünscht beiden Teams für das Endspiel viel Erfolg. Zugleich gilt die Anerkennung allen teilnehmenden Mannschaften, Coaches und Helfenden, die mit ihrem Einsatz zu einem intensiven und sportlich starken ersten Turniertag beigetragen haben.
Alle aktuellen Informationen zu Spielplänen, Ergebnissen und Livestreams gibt es auf der offiziellen Turnierwebseite unter jlt.nrw.
Foto: Bennet Henße