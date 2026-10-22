Jugendländerturnier Tackle 2026: Deutschlands Nachwuchs trifft sich in NRW

Am kommenden Wochenende gehört die Bühne dem Football-Nachwuchs: Am 24. und 25. Oktober 2026 findet in Bochum und Herne das Jugendländerturnier Tackle statt.

Das traditionsreiche Turnier zählt zu den wichtigsten Nachwuchsveranstaltungen im deutschen American Football und bringt die besten U18-Talente der teilnehmenden Landesverbände zusammen.

Im Mittelpunkt steht dabei in diesem Jahr Nordrhein-Westfalen: Gespielt wird auf der Sportanlage Zum Schultenhof in Bochum sowie im Horststadion in Herne.

Die übergeordnete Organisation des Turniers übernimmt der AFCV NRW, der gemeinsam mit den Bochum Rebels und den Herne Black Barons für die Planung, Koordination und Umsetzung an den beiden Spielorten sorgt.



Titelverteidiger Bayern trifft auf starke Konkurenz

Als amtierender Deutscher Landesmeister gehen die Bavarian Warriors in das Turnier. Die bayerische Auswahl reist mit einem 50 Spieler starken Kader nach Nordrhein-Westfalen und möchte ihren Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigen. In Herne treffen die Bavarian Warriors in der Vorrunde auf die Baden-Württemberg Lions und die Saxony Knights. In Bochum kommt es zum Duell zwischen Gastgeber NRW GreenMachine und den Niedersachsen Mustangs.

Ursprünglich sollte auch die Auswahl Berlin/Brandenburg Big East in der Bochumer Vorrundengruppe antreten. Das Team zog seine Teilnahme jedoch kurzfristig zurück. Damit wird am Samstag in Bochum nur noch die Begegnung zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen ausgetragen. Anders als ursprünglich vorgesehen spielen beide Mannschaften dabei über die vollständige Spielzeit von vier Vierteln à zwölf Minuten.

Für die GreenMachine ist die Ausgangslage damit klar: Mit einem Sieg gegen Niedersachsen würde das Team von Head Coach Sascha Krotil in das Finale am Sonntag einziehen. Die Gastgeber hatten sich in mehreren Camps intensiv auf das Heimturnier vorbereitet und zuletzt gemeinsam mit der niederländischen Juniorennationalmannschaft trainiert.



Änderungen auch beim B-Turnier

Auch das ursprünglich geplante B-Turnier wird nicht wie vorgesehen stattfinden. Die Schleswig-Holstein Sharks hatten ihre Teilnahme Anfang Oktober abgesagt. Das für Sonntag angesetzte Duell gegen Hessen Pride entfällt damit. Hessen ist dadurch automatisch für das Jugendländerturnier 2027 qualifiziert.

Durch die beiden Absagen wurde auch der Ablauf des Finaltags angepasst. Am Sonntag finden im Horststadion in Herne das Spiel um Platz drei sowie das Finale um den Deutschen Landesmeistertitel statt. Der Drittplatzierte der Dreiergruppe in Herne wird automatisch auf Platz fünf geführt.

Die kurzfristigen Veränderungen im Teilnehmerfeld erforderten insbesondere von den Verantwortlichen in Nordrhein-Westfalen zusätzliche Flexibilität und organisatorische Abstimmungen. Der AFCV NRW und die beteiligten Vereine haben die notwendigen Anpassungen vorgenommen, um auch unter den veränderten Voraussetzungen einen reibungslosen Turnierablauf und bestmögliche Bedingungen für die teilnehmenden Mannschaften zu gewährleisten.



Bühne für die Talente von morgen

Die Landesauswahlen bilden eine wichtige Stufe in der Talentförderung des deutschen Footballs. Spieler verschiedener Vereine werden über die Saison hinweg gesichtet, in Auswahlmaßnahmen zusammengeführt und auf das Turnier vorbereitet. Für viele Nachwuchsspieler ist das Jugendländerturnier damit ein wichtiger Schritt auf dem Weg in eine Nationalmannschaft.

Auch 2026 wird deshalb genau hingeschaut: Coaches der deutschen U19-Nationalmannschaft werden am Wochenende in Bochum und Herne vor Ort sein, um die Nachwuchstalente unter Wettkampfbedingungen zu beobachten. Mit Blick auf die anstehenden internationalen Aufgaben und die Europameisterschaft 2027 bietet das Turnier den Spielern eine wichtige Möglichkeit, sich für den weiteren Auswahlprozess zu empfehlen.



Anreise und Tickets

Tickets für die jeweiligen Veranstaltungstage und Spielorte sind online erhältlich. Der Online-Vorverkauf läuft noch bis Freitag, 23. Oktober, um 8 Uhr. Darüber hinaus werden an beiden Turnierstandorten Tageskassen geöffnet sein.

Besucherinnen und Besucher sollten bei ihrer Anreise zudem mehr Zeit einplanen.

Die A43 ist von Freitagabend, 23. Oktober, bis Montagmorgen, 26. Oktober, zwischen dem Kreuz Bochum und der Anschlussstelle Bochum-Riemke in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Auch die Parkmöglichkeiten an beiden Sportanlagen sind begrenzt, weshalb eine frühzeitige Anreise und nach Möglichkeit die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel empfohlen wird.



Besonderer Dank an Nordrhein-Westfalen und alle Beteiligten

Zum Abschluss gilt der besondere Dank des AFVD dem AFCV NRW, der die übergeordnete Organisation des Jugendländerturniers 2026 übernimmt.

Ebenso bedankt sich der AFVD bei den Bochum Rebels und den Herne Black Barons für die Umsetzung an den beiden Spielorten und bei allen Helferinnen und Helfern, Schiedsrichtern, medizinischen Teams, Partnern und Unterstützern, die mit ihrem Einsatz zum Gelingen des Turnierwochenendes beitragen.

Ein besonderer Dank gilt darüber hinaus den teilnehmenden Landesverbänden, Coaches und Betreuern sowie allen Spielerinnen und Spielern, die sich über viele Monate auf das Jugendländerturnier vorbereitet haben.

Der AFVD wünscht allen Mannschaften faire, spannende und verletzungsfreie Spiele sowie allen Beteiligten ein erfolgreiches Jugendländerturnier Tackle 2026 in Nordrhein-Westfalen.

Foto: sideline.pix