Jugendländerturnier Tackle 2026 in NRW: Termine, Spielorte und Infos

Mit dem Jugendländerturnier Tackle 2026 kommt eines der wichtigsten Nachwuchsevents im deutschen American Football nach Nordrhein-Westfalen. Am 24. und 25. Oktober treffen im Ruhrgebiet die besten U18-Auswahlteams Deutschlands aufeinander und kämpfen um den Titel des deutschen Landesmeisters.

Rund 400 Athleten aus den Landesverbänden werden erwartet. Für viele Talente ist das Turnier der erste große Schritt in Richtung Nationalmannschaft und damit ein wichtiger Meilenstein in ihrer sportlichen Entwicklung.

Beim letzten Jugendländerturnier setzte sich die Auswahl aus Bayern im Finale durch und sicherte sich den Titel, Vizemeister wurde Nordrhein-Westfalen.

Neben dem Kampf um den Titel im A-Turnier wird parallel auch das B-Turnier ausgetragen. Gespielt wird auf zwei modernen Anlagen: der Sportanlage „Zum Schultenhof“ in Bochum sowie dem Horststadion in Herne. Beide Spielstätten liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt. So sind faire und vergleichbare Bedingungen für alle Teams gewährleistet.

Die Organisation übernimmt der American Football und Cheerleading Verband Nordrhein-Westfalen (AFCV NRW) in Zusammenarbeit mit den Bochum Rebels und den Herne Black Barons.

Der AFVD bedankt sich für die Übernahme der Ausrichtung und blickt mit Vorfreude auf das Jugendländerturnier Tackle 2026.

Weitere Informationen zum Turnier werden auf der offiziellen Website unter www.jlt.nrw veröffentlicht.