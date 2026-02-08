Jugendländerturnier Tackle 2026: Landesauswahlen zu Gast in NRW

Der American Football Verband Deutschland (AFVD) hat dem AFCV NRW die offizielle Ausrichtung des Jugendländerturniers Tackle 2026 übertragen. Am 24. und 25. Oktober 2026 wird Nordrhein-Westfalen damit Gastgeber eines der wichtigsten Nachwuchsturniere im deutschen American Football sein.

Zuletzt wurde das Jugendländerturnier im Jahr 2017 in Nordrhein-Westfalen ausgetragen. Die organisatorische Verantwortung liegt beim AFCV NRW, der bei der Durchführung von den gastgebenden Vereinen Herne Black Barons und Bochum Rebels unterstützt wird.

Mit Blick auf Spielqualität und Fairness wurden gezielt Rahmenbedingungen geschaffen, die einen reibungslosen und professionellen Turnierablauf ermöglichen.

Gespielt wird auf zwei Football-Sportanlagen im Ruhrgebiet: auf der Sportanlage Zum Schultenhof in Bochum sowie im Horststadion. Beide Spielstätten verfügen über hochwertigen Kunstrasen mit dauerhafter American Football Linierung und Flutlichtanlagen. Die vorhandene Infrastruktur ermöglicht damit klare Abläufe und vergleichbare Bedingungen für alle Teams.

Ein besonderes Merkmal der Austragung ist die zeitgleiche Durchführung von A- und B-Turnier am selben Veranstaltungsstandort. Dies erleichtert die organisatorischen Abläufe und sorgt zugleich für eine hohe sportliche Dichte über das gesamte Turnierwochenende hinweg.

Der AFVD bedankt sich beim AFCV NRW für die Übernahme der Ausrichtung und blickt mit Vorfreude auf ein sportlich hochwertiges Jugendländerturnier 2026

Foto: @sideline.pix