Junior Bowl 2025: Düsseldorf Panther feiern klaren Finalsieg

Mit einem deutlichen 49:0 gegen die Schwäbisch Hall Unicorns holten sich die Düsseldorf Panther nicht nur den Titel, sondern schrieben auch ihre beeindruckende Erfolgsgeschichte fort.

„Ich bin unglaublich stolz auf dieses Team. Der Sieg ist das Resultat harter Arbeit über die gesamte Saison hinweg. Die Jungs haben sich diesen Erfolg verdient und sich heute mit einer großartigen Leistung selbst belohnt.“, betont Headcoach Marvin Damm.

Der Spielverlauf spiegelte wider, was die Panther seit Jahren auszeichnet: eine Kombination aus taktischer Disziplin, physischer Stärke und ein ausgeprägter Teamgeist.

„Vier Meisterschaften in Folge mit diesem Team feiern zu dürfen, macht mich unheimlich stolz. Dieser Erfolg steht für Leidenschaft, Zusammenhalt und Durchhaltevermögen. Unsere Jungs haben nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch Charakter gezeigt – genau das, was uns als Düsseldorf Panther ausmacht.“, erklärt Irisa Mrad, Teammanagerin der Düsseldorf Panther

Mit dem vierten Titel in Serie untermauern die Panther ihre Rolle als dominierende Kraft im Juniorenbereich. Insgesamt stehen nun 19 Meisterschaften in der Vereinschronik – ein Rekord, der im deutschen Jugendfootball unerreicht ist.

Der Junior Bowl 2025 war nicht nur sportlich ein Höhepunkt, sondern auch organisatorisch ein Erfolg: Vor rund 1.300 Zuschauern sorgten die Gastgeber aus Schwäbisch Hall für einen reibungslosen Ablauf und ein Finale mit großartiger Atmosphäre.