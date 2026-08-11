Junior Bowl XLIV: Düsseldorf Panther feiern fünfte Deutsche Meisterschaft in Folge

Fünf Jahre, fünf Meisterschaften: Die Düsseldorf Panther haben ihre außergewöhnliche Erfolgsserie in der GFL Juniors fortgesetzt. Im Junior Bowl XLIV setzte sich die U20 mit 24:13 gegen die Schwäbisch Hall Unicorns durch und krönte sich damit zum fünften Mal in Folge zum Deutschen Meister.

Schon im vergangenen Jahr standen sich beide Mannschaften im Junior Bowl gegenüber. Damals hatten die Panther das Finale mit 49:0 deutlich für sich entschieden. Doch anders als beim deutlichen Finalsieg im vergangenen Jahr entwickelte sich daraus keine einseitige Partie.

Der Start gehörte zunächst den Panthern: Mit einem Kickoff-Return-Touchdown gelang Düsseldorf früh der Weg in die Endzone. Schwäbisch Hall hielt dagegen und sorgte dafür, dass die Entscheidung um die Meisterschaft bis in die entscheidende Phase offenblieb.

Gerade in den schwierigen Phasen konnte sich Düsseldorf auf seine Defense verlassen. Gleichzeitig brachte sich Düsseldorf durch eigene Fehler selbst unter Druck.

„Der Kickoff-Return-Touchdown direkt zu Beginn war natürlich ein Highlight. Aber auch unsere komplette Defense hat mit mehreren Turnovern einen großartigen Job gemacht. Die beiden Touchdowns haben wir nach ungünstigen Feldpositionen kassiert, in die wir uns teilweise selbst gebracht haben. Umso stärker war es, wie die Mannschaft damit umgegangen ist.“, erklärt Head Coach Marvin Damm.

Erst im vierten Quarter gelang es Düsseldorf, die notwendigen Anpassungen vorzunehmen und sich entscheidend abzusetzen. Für Damm war genau diese Reaktion sinnbildlich für den Erfolg.

„Es war ein echter Team Win und am Ende ein verdienter Sieg für uns. Im vierten Quarter haben wir die richtigen Adjustments getroffen und als Mannschaft zusammengekämpft. Genau das war am Ende ausschlaggebend.“

Der 24:13-Erfolg bildet damit den Abschluss einer Saison, die für die Panther keineswegs immer geradlinig verlief. Im Junior Bowl zeigte Düsseldorf jedoch erneut die Fähigkeit, auch in einem engen Spiel Lösungen zu finden und in den entscheidenden Momenten als Mannschaft zu reagieren.

Für Schwäbisch Hall endet eine starke Saison erneut mit der Vizemeisterschaft. Gleichzeitig zeigte die Neuauflage des Vorjahresfinals, wie sehr sich die Kräfteverhältnisse in diesem Duell angenähert hatten.

Der American Football Verband Deutschland gratuliert den Düsseldorf Panthern herzlich zur fünften Deutschen Meisterschaft in Folge und den Schwäbisch Hall Unicorns zur Vizemeisterschaft sowie zu einer starken Saison in der GFL Juniors.

Ein besonderer Dank gilt allen Spielerinnen und Spielern, Coaches, Offiziellen, Volunteers sowie den Verantwortlichen in Schwäbisch Hall, die zu einem gelungenen Saisonabschluss der GFL Juniors beigetragen haben.

Foto: Lea Wohlfahrt