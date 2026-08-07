Junior Bowl XLIV: Düsseldorf Panther vs. Schwäbisch Hall Unicorns

Es ist die Neuauflage des Junior Bowl XLIII: Die Düsseldorf Panther und die Schwäbisch Hall Unicorns treffen erneut im Finale der GFL Juniors aufeinander.

Die Düsseldorf Panther haben sich in den vergangenen Jahren als eines der erfolgreichsten Nachwuchsprogramme Deutschlands etabliert. Nach einer Saison, die von Spielabsagen und einem schwierigen Spielrhythmus geprägt war, steht die Mannschaft dennoch erneut im Junior Bowl.

Head Coach Marvin Damm sieht vor allem die Entwicklung seines Teams als entscheidenden Faktor.

„Die Spieler gehen dieses Jahr einiges professioneller an als in den letzten Jahren. Wir hatten keine leichte Season – Spielabsagen und einige Spiele, in denen wir keinen Rhythmus finden konnten. Dennoch versucht das Team immer, das Beste aus der Situation zu machen.“

Der Weg ins Finale führte über einen hart umkämpften 13:6-Erfolg gegen die Hamburg Huskies. Vor allem die Defensive überzeugte in einer Partie, in der sich die Panther offensiv schwertaten.

„Das Halbfinale war ein sehr schwieriges Spiel. Wir hatten einen guten Gegner, kamen offensiv nicht wirklich ins Spiel und haben es uns mit Strafen oft schwer gemacht. Die Defense – inklusive Coaches – hat einen großartigen Job gemacht und uns durch das Spiel getragen.“

Mit Blick auf das Endspiel weiß Damm, worauf es ankommen wird.

„Wichtig wird es sein, gut ins Spiel reinzukommen, das letzte Play zu vergessen und Strafen zu vermeiden. Wenn wir das als Kollektiv hinbekommen, wird es ein spannendes Spiel.“

Besonders wichtig seien die gemeinsamen Erinnerungen, die weit über das Ergebnis hinausgehen.

„Wir thematisieren oft, dass Erinnerungen das sind, was bleibt. Die gemeinsame Zeit ist das Wichtigste. Die wollen wir erfolgreich beenden, damit man sich immer schön an ‚früher‘ erinnert.“

Die Schwäbisch Hall Unicorns gehen mit dem Vorteil des Heimrechts in das Finale. Nach einer überzeugenden Saison und einem klaren Halbfinalsieg gegen die Dresden Monarchs wollen sie den Titel vor den eigenen Fans nach Schwäbisch Hall holen.

„Es ist eine weitere Motivation für unser Team, vor den Heimfans zu spielen.“, betont Head Coach Patrick Staudacher

Als größte Stärke seiner Mannschaft nennt Staudacher den Zusammenhalt.

„Wir haben als Team zusammengefunden. Wenn eine Unit nicht so performt, reißt es die andere raus, um das Spiel nicht aus der Hand zu geben.“

Ebenso hebt er die Einstellung seiner Spieler und Coaches hervor.

„Jeder gibt für jeden alles auf dem Platz. Die Spieler sind sehr aufmerksam und saugen alles auf und die Coaches geben alles, damit die Spieler ihr volles Potenzial ausschöpfen können.“

Seine Botschaft an seine Mannschaft vor dem Kickoff ist dabei einfach gehalten:

„Habt Spaß und genießt jede Sekunde vom Finale.“

Die Neuauflage des Endspiels verspricht damit alles, was ein Junior Bowl braucht: Den amtierenden Deutschen Meister gegen einen traditionsreichen Herausforderer, der vor heimischer Kulisse auf Revanche hofft.

Am Sonntag, den 09. August wird sich entscheiden, wer sich im Optima Sportpark, zum Deutschen Meister der GFL Juniors 2026 krönen darf.

Kickoff ist um 15:00 Uhr.

Tickets sind online unter Ticketshop erhältlich.

Für alle Fans, die nicht vor Ort sein können, wird der Junior Bowl XLIV live auf sporteurope.tv übertragen.

Foto: Lukas Nowrot (AF Pics)