Junioren Tackle Nationalteam: Erweiterter Kader für 2026

Im Rahmen der Vorbereitungen auf die Saison 2026 wurde der erweiterte Kader des Junioren Tackle Nationalteams festgelegt. Um bestmöglich auf sportliche Leistungen, individuelle Entwicklung sowie mögliche Veränderungen im Saisonverlauf reagieren zu können, arbeitet das Junioren Tackle Nationalteam 2026 mit einem dreistufigen Kadersystem.

Der Kader gliedert sich in folgende drei Gruppen:

Kader (45er-Kader) : Der 45er-Kader umfasst die Spieler, die aktuell für internationale Begegnungen vorgesehen sind und bei den Spielen zum Einsatz kommen sollen.

Practice Squad (17 Spieler) : Spieler, die als erste Nachrücker eingeplant sind. Sie nehmen am jeweiligen Vorbereitungs-Camp vor den Spielen teil und stehen bereit, bei Bedarf in den Spielkader aufzurücken.

⁠Erweiterter Kader (weitere 30 Spieler) : Als breite und nachhaltige Basis über die gesamte Saison hinweg. Die Spieler dieser Gruppe nehmen derzeit nicht an Maßnahmen teil, können jedoch bei Ausfällen oder Veränderungen im Saisonverlauf kurzfristig berücksichtigt werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird ausschließlich der Gesamtkader als erweiterter Kader veröffentlicht. Hintergrund ist, dass im Verlauf der Vorbereitung durch sportliche Entwicklung, individuelles Engagement, Verletzungen oder Verfügbarkeiten noch Verschiebungen innerhalb der einzelnen Kadergruppen möglich sind.

Die finale Benennung des 45er-Kaders erfolgt spätestens fünf Tage vor dem internationalen Vergleich gegen Ungarn. Nach aktueller Planung findet diese Begegnung am Ostersamstag, den 4. April 2026, in Ungarn statt.

Mit dem erweiterten Kader schafft das Junioren Tackle Nationalteam die Grundlage für eine strukturierte und nachhaltige Vorbereitung auf die Saison 2026. Die kommenden Maßnahmen werden entscheidend sein, um das Team optimal auf die internationalen Herausforderungen vorzubereiten.