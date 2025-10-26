Let’s fight for Bronze – Deutschland vs. Italien

Am 28. Oktober um 13:00 Uhr trifft das deutsche Tackle Nationalteam im Grotenburg-Stadion in Krefeld auf Italien. In der Begegnung um Platz drei der IFAF European Championship 2025 geht es um die Bronzemedaille.

Nach spannenden und intensiven Spielen freut sich das Team auf den letzten Auftritt der Europameisterschaft. Noch einmal alles geben, noch einmal zusammenstehen, noch einmal alles auf dem Feld lassen.

Also: Lasst uns ein letztes Mal gemeinsam Gas geben!

Tickets sind ab sofort hier erhältlich – unterstütze das Team live im Stadion.

Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, wird das Spiel live auf DF1 übertragen.