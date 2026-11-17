Die Weltmeisterschaft 2026 in Düsseldorf liegt hinter ihnen, die nächste große Herausforderung bereits vor ihnen: Für die deutsche Männer Flag Football Nationalmannschaft beginnt die Vorbereitung auf ein richtungsweisendes Jahr. Im Mittelpunkt steht die Europameisterschaft im August und die Chance, dem großen Ziel Los Angeles 2028 einen entscheidenden Schritt näherzukommen.
Am DFB-Campus beginnt die Vorbereitung
Noch bevor das neue Jahr beginnt, stellt Team Germany die Weichen für die kommende Saison. Am 21. und 22. November 2026 findet am DFB-Campus die jährliche Leistungsdiagnostik der Männer Flag Football Nationalmannschaft statt.
Neben den Spielern des bestehenden Nationalkaders werden weitere Athleten zum Tryout eingeladen. Sie erhalten die Gelegenheit, sich dem Trainerteam zu präsentieren und für den engeren Kreis der Nationalmannschaft 2027 zu empfehlen. Für die Coaches ist der Lehrgang ein wichtiger Meilenstein. Die körperliche Leistungsfähigkeit der Spieler wird überprüft, gleichzeitig bietet sich die Möglichkeit, neue Talente zu sichten und den Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders zu fördern.
Damit beginnt eine Vorbereitungsphase, in der jeder Spieler die Chance erhalten soll, sich durch seine Leistungen für die kommenden internationalen Aufgaben zu empfehlen.
Kontinuität an der Spitze, neue Impulse im Coaching Staff
Die sportliche Verantwortung liegt weiterhin bei Head Coach Said Salazar Déciga. Seit Januar 2025 führt er die deutsche Herren Flag Nationalmannschaft als Head Coach und geht 2027 in seine dritte Saison. Nach der Europameisterschaft 2025 und der Weltmeisterschaft 2026 in Düsseldorf blickt Salazar Déciga auf zwei intensive Jahre zurück. Neben der sportlichen Entwicklung auf dem Feld wurden auch die Auswahlprozesse, die Trainerstruktur und die gemeinsame Spielphilosophie kontinuierlich weiterentwickelt.
Für die kommende Saison setzt der AFVD auf Kontinuität und gezielte personelle Veränderungen.
Der Coaching Staff für 2027 im Überblick:
- Head Coach: Said Salazar Déciga
- Offense Coordinator: Alann Salas Olmedo
- Defense Coordinator: Oliver Höcklin
- Offense Assistant Coach: Position derzeit noch offen
- Defense Assistant Coach: Omari Williams
In der Offensive bleibt die bewährte Zusammenarbeit bestehen. Alann Salas Olmedo begleitet die Mannschaft bereits seit 2025 als Offense Coordinator und verantwortete das Angriffsspiel sowohl bei der Europameisterschaft 2025 als auch bei der WM 2026. Gemeinsam mit Salazar Déciga wird er die offensive Ausrichtung weiterentwickeln.
Eine Veränderung gibt es dagegen in der Defensive. Oliver Höcklin übernimmt zur Saison 2027 die Position des Defense Coordinators. Als ehemaliger Spieler der deutschen Flag Football Nationalmannschaft kennt er die Anforderungen auf internationalem Niveau. Seine Erfahrung, sein taktisches Verständnis und seine Kenntnisse des europäischen Flag Footballs sollen neue Impulse in die Defensivarbeit bringen. Unterstützt wird er von Omari Williams, der bereits bei der Weltmeisterschaft 2026 als Defense Assistant Coach zum Trainerteam gehörte. Gemeinsam sollen beide die Defensive auf die kommenden internationalen Herausforderungen vorbereiten.
Noch nicht abgeschlossen ist die Besetzung der Position des Offensive Assistant Coaches. Die Stelle ist bereits ausgeschrieben, das Auswahlverfahren läuft.
Abschied von Conrad Dietel
Mit dem Wechsel endet zugleich die langjährige Tätigkeit von Conrad Dietel, der über viele Jahre hinweg nicht nur die Defense, sondern auch die Entwicklung und Ausrichtung der Männer Flag Nationalmannschaft maßgeblich geprägt hat. Als dienstältester Coach war er über zahlreiche Spielzeiten eine feste Größe im Coaching Staff und hat mit seinem außergewöhnlichen Engagement,seiner Fachkompetenz und seiner Leidenschaft für den Sport einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung des gesamten Programms geleistet. Zu den größten Erfolgen seiner Amtszeit zählt insbesondere der Gewinn der Goldmedaille bei der Europameisterschaft 2023, an dem er als verantwortlicher Defense Coordinator maßgeblichen Anteil hatte.
„Ohne Conrad Dietel wären wir mit unserer Männer-Nationalmannschaft heute nicht dort, wo wir stehen. Er hat über viele Jahre hinweg mit unermüdlichem Einsatz, großer Loyalität und enormem Herzblut Verantwortung übernommen und unser Programm entscheidend mitgestaltet. Der Gewinn der Europameisterschaft 2023 war dabei sicherlich ein ganz besonderer Höhepunkt seiner langjährigen Arbeit. Dafür gebühren ihm unser größter Respekt, unsere höchste Anerkennung und vor allem ein aufrichtiger Dank. Seine Verdienste um die Nationalmannschaft werden bleiben“, betont Michael Schwarzer, Geschäftsführer des AFVD.
Das Team hinter dem Team
Ein großer Teil der Arbeit findet abseits des Spielfeldes statt. Umso erfreulicher ist es, dass mit Teamarzt Dr. Jan Halbmann, Physiotherapeut Dirk Johannes, Athletiktrainer Kevin Speer und Teammanager Andreas Hufer auch weiterhin erfahrene und verlässliche Kräfte zum Staff der Männer Flag Nationalmannschaft gehören.
Während Jan und Dirk für die medizinische Betreuung, Gesundheit und Belastbarkeit der Spieler
verantwortlich sind, kümmert sich Kevin um die athletische Entwicklung, Leistungsdiagnostik und
körperliche Vorbereitung der Athleten. Andreas sorgt als Teammanager für reibungslose organisatorische Abläufe und hält damit dem Trainerteam den Rücken frei. Übergeordnet werden die Flag-Football-Nationalmannschaften bereits seit Jahren von Torsten Grom als Master of Delegation geführt und koordiniert.
„Wir freuen uns sehr, auch weiterhin auf dieses eingespielte und erfahrene Team hinter dem Team
zählen zu können. Jeder Einzelne leistet einen enorm wichtigen Beitrag zu unserer Entwicklung. Diese
Arbeit findet häufig abseits der Öffentlichkeit statt, ist aber unverzichtbar, wenn wir international
erfolgreich sein wollen“, betont Head Coach Said Salazar Déciga.
Zwei Jahre Entwicklung, ein entscheidendes Jahr vor Augen
Für Salazar Déciga ist die Saison 2027 mehr als die bloße Fortsetzung der bisherigen Arbeit. Seit seinem Amtsantritt im Januar 2025 hat er gemeinsam mit seinem Trainerteam daran gearbeitet, eine Mannschaft zu formen, die sich auf höchstem internationalem Niveau behaupten kann.
Dabei ging es nicht allein um taktische Anpassungen und sportliche Ergebnisse. Auch die Entwicklung einer gemeinsamen Teamidentität, klare Auswahlprozesse und eine stabile Mannschaftskultur standen im Mittelpunkt. Nun sollen diese Fortschritte zusammengeführt werden. Die Erfahrungen aus den vergangenen beiden Spielzeiten bilden die Grundlage für eine Saison, in der sich Team Germany an den besten Nationen Europas messen will.
Internationale Härtetests vor der Europameisterschaft
Ein wesentlicher Bestandteil der Vorbereitung sind internationale Begegnungen. Sie sollen der Mannschaft die Möglichkeit geben, ihre Spielsysteme unter Wettkampfbedingungen zu erproben, taktische Abläufe zu festigen und wertvolle Erfahrungen gegen unterschiedliche Gegner zu sammeln.
Bereits im März 2027 ist ein internationaler Wettbewerb in Panama vorgesehen. Im Mai folgt mit dem Four Nations Jamboree in Frankfurt ein weiterer wichtiger Teil der Vorbereitung. Dort trifft Team Germany auf Dänemark, die Schweiz und Italien.
Ergänzt wird das Programm durch gemeinsame Trainingslehrgänge, bei denen die individuelle und mannschaftliche Weiterentwicklung im Mittelpunkt stehen soll. Die Begegnungen sollen zeigen, welche Fortschritte die Mannschaft gemacht hat und an welchen Bereichen bis zum August noch gearbeitet werden muss.
EM 2027: Der Schlüssel zur Olympiaqualifikation
Für die deutsche Männer Flag Nationalmannschaft steht die wichtigste sportliche Herausforderung des Jahres an. Bei der Europameisterschaft im August 2027 geht es nicht nur um den europäischen Titel, sondern auch um die Qualifikation für die nächste Etappe auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles.
Um sich einen Platz bei den anschließenden olympischen Qualifikationsturnieren zu sichern, muss Team Germany mindestens das EM-Finale erreichen. Sollte Italien im Finale stehen, würde nach den vorgesehenen Qualifikationsregeln auch der dritte Platz ausreichen.
Die Ausgangslage macht deutlich, welche Bedeutung das Turnier für die Mannschaft hat. Nach zwei Jahren intensiver Aufbauarbeit soll Team Germany nun zeigen, dass es die sportlichen Voraussetzungen mitbringt, um sich im entscheidenden Moment gegen die europäische Konkurrenz durchzusetzen.
Salazar Déciga blickt dieser Herausforderung mit Zuversicht entgegen. Er sieht die Mannschaft sowohl personell als auch strukturell gut aufgestellt. Entscheidend wird sein, die Erfahrungen der vergangenen Jahre zu nutzen und die Leistungen aus der Vorbereitung bei der Europameisterschaft abzurufen.
Gemeinsam den nächsten Schritt gehen
Die Erfahrungen der vergangenen beiden Jahre bilden das Fundament für die kommenden Herausforderungen. Mit einem weiterentwickelten Coaching Staff, gezielter Kaderplanung und internationalen Vorbereitungsspielen will Team Germany die Voraussetzungen schaffen, um bei der Europameisterschaft 2027 sein volles Potenzial abzurufen.
Für den AFVD steht dabei die kontinuierliche sportliche Entwicklung der Männer Flag Nationalmannschaft im Mittelpunkt. Die Europameisterschaft im August wird zeigen, wie weit die Mannschaft auf diesem Weg gekommen ist und ob sie sich die Chance auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 offenhalten kann.
Unterstützt wird Team Germany auf dem Weg in Richtung Los Angeles von der DKB als Partnerin des deutschen Flag Footballs, ERIMA als offiziellem Ausrüstungspartner sowie durch die finanzielle Förderung des Bundeskanzleramtes (BKAmt).
Foto: Bennet Henße / Autorin: Laura Decker