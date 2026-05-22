Mission GFL Bowl

Der AFVD e.V. freut sich, einen Einblick hinter die Kulissen des GFL Bowls, einem der größten Football-Events Deutschlands, geben zu können.

Tim Wockatz und sein Team der Green Eyes Media GmbH haben uns im Rahmen einer Dokumentation begleitet und zeigen dabei spannende Eindrücke von der ersten Planung bis zum Kickoff.

„Michael Schwarzer – Mission GFL Bowl“ läuft diesen Samstag ab 19:15 Uhr direkt nach der effect® Energy GFL Live-Konferenz live und kostenlos auf DF1.

Vielen Dank an David Müller und Christopher Hemscheidt von der DF1 Medien GmbH & Co. KG für das Vertrauen und die Möglichkeit, die Doku im TV zeigen zu können.



Ein besonderer Dank geht außerdem an Torben Dill, der das Projekt im Hintergrund maßgeblich begleitet und unterstützt hat!