Michael Vogt als „GFL Coach of the Year 2025“ ausgezeichnet

Nach dem dritten Titelgewinn in Folge wird der Head Coach der Potsdam Royals vom American Football Verband Deutschland (AFVD) und der German Football League (GFL) als Trainer des Jahres ausgezeichnet!

Michael Vogt hat mit den Potsdam Royals eine beeindruckende Ära geprägt: Vier Endspielteilnahmen und drei Deutsche Meistertitel in Folge sind Ausdruck einer außergewöhnlichen sportlichen Entwicklung und Konstanz. In ihrer nur 20-jährigen Vereinsgeschichte, in der Vogt von Beginn an eine prägende Rolle einnahm, haben sich die Royals in nur kurzer Zeit bis an die Spitze des deutschen Footballs gespielt und sich dort mit drei Meistertiteln in Folge klar etabliert.

Michael „Berti“ Vogt (47) ist gebürtiger Potsdamer und lebt mit seiner Familie in der Nähe der Landeshauptstadt. Als Familienvater steht für ihn seine Familie immer an erster Stelle – doch die Potsdam Royals sind längst zu einem festen Teil dieser zweiten Familie geworden.

Seine Leidenschaft für American Football begann 2005, als er selbst als Spieler auf dem Platz stand. Eine schwere Verletzung beendete seine aktive Laufbahn frühzeitig, doch sie öffnete zugleich den Weg für eine außergewöhnliche Trainerkarriere: Seit 2007 steht Michael Vogt als ehrenamtlicher Headcoach an der Seitenlinie seines Herzensvereins, was sicherlich einzigartig in der GFL ist.

Was ihn am Football fasziniert, ist vor allem der Teamgedanke. Auch in dieser Saison betont er, dass der Erfolg der Royals vor allem auf dem starken Teamgeist und dem harmonischen Miteinander innerhalb der gesamten Mannschaft beruht.

Unter seiner Leitung sind die Potsdam Royals in den vergangenen Jahren zu einem der besten Football-Teams Europas gereift. Vogt, der von Team und Fans gleichermaßen als „Vater des Erfolgs“ geschätzt wird, sieht sich selbst jedoch immer als Teil des Ganzen: „Das Team ist der Erfolg – unser Zusammenhalt macht uns stark.“

Ein würdiger Rahmen für die Ehrung von Michael Vogt durch AFVD-Präsident Fuad Merdanovic ist der Auftritt der Potsdam Royals am 6. November auf dem Fan-Village der Indianpolis Colts am Potsdamer Platz in Berlin, anlässlich des NFL Berlin Games.

Ab 2026: Ehrung der besten Spieler und Trainer der Saison bei der GFL Honors Night

Nachdem der AFVD seit 2022 die neuen Mitglieder der Hall of Fame am Vorabend des GFL Bowl auszeichnet, wird der Rahmen ab 2026 mit der Wahl der besten Spieler und Trainer der GFL Saison erweitert. So erhalten nicht nur die ehemaligen Akteure des deutschen American Footballs einen würdigen Rahmen, sondern auch Spieler und Trainer der aktuellen Saison die gebotene Aufmerksamkeit für ihre Verdienste auf und neben dem Feld. Dazu soll auch ein Fanpreis verliehen werden. Somit wird das GFL Bowl Wochenende um ein weiteres Highlight aufgewertet.