Mitglieder der Class of 2025 sind gewählt



Die drei Mitglieder der Class of 2025 der Deutschen Football Hall of Fame stehen fest. Heinz Sauer, Martin Hanselmann und Wolfgang Kremser wurden von den Football-Fans und der Jury in die Ruhmeshalle gewählt.



Mit Heinz Sauer wurde einer der bekanntesten Football-Schiedsrichter aufgenommen. In den 30 Jahren, die er als Unparteiischer aktiv war, hatte er insgesamt 1.100 Einsätze auf allen Ebenen, von der untersten deutschen Liga bis zu WM-Teilnahmen. Er war an 280 GFL-Spielen beteiligt, was bei der aktuellen GFL-Struktur ca. 3 kompletten Saisons entspricht. 132 Spiele davon leitete er als Referee, u.a. die Endspiele 2012 und 2019. International brachte er es auf 56 Einsätze, darunter 2 Teilnahmen bei Herren-Weltmeisterschaften mit einer Einteilung als Side Judge beim WM-Endspiel 2007, und auch das Endspiel der Damen-Flag-WM in Kanada leitete er als Referee. Auch als Funktionär war Heinz tätig, u.a. 20 Jahre lang als Präsident der Troisdorf Jets, 32 Jahre lang auf Landesebene als Vorsitzender des Spielausschusses und Lehrwart in NRW, sowie 10 Jahre lang auf Bundesebene als Mitglied des Bundeslehrausschusses und Dozent für A-Lehrgänge.



Martin Hanselmann begann seine Football-Karriere 1983 als QB und Receiver bei den Rothenburg Knights. Auf Anregung von Erich Grau stieg er 1992 ins Trainergeschäft ein und wurde 1993 Head Coach der Knights, die er als Franken Knights zwei Mal in die GFL und dort mehrfach in die Playoffs führte. Von 2000 bis 2006 war er parallel Cheftrainer der Deutschen Football-Nationalmannschaft und coachte das Team zum Europameistertitel 2001, zu WM-Bronze 2003 und zur Goldmedaille bei den World Games 2005. Von 2007 bis 2011 trug er die Verantwortung für die Düsseldorf Panther, die er ebenfalls in die GFL führte. Weitere Stationen als Head Coach übernahm er bei den Nürnberg Rams, Cologne Falcons, Würzburg Panthers, Stuttgart Scorpions und Stuttgart Surge. Aktuell betreut er die U18 der bayrischen Landesauswahl. Seit mehr als 30 Jahren ist er aktiv in der Trainerausbildung beim AFVD und beim bayrischen Verband, dessen Präsident er auch von 2004 bis 2008 war.



Mit Wolfgang Kremser wurde ein weiterer Football-„Dinosaurier“ in die Ruhmeshalle gewählt. Er ist eines der Gründungsmitglieder der Cologne Crocodiles, für die er von 1980 bis 1983 als Fullback, Receiver und Quarterback aktiv war. 1982 wurde er zum MVP des German Bowls gewählt, eine sehr seltene Auszeichnung für einen Spieler des unterlegenen Teams. Als Receiver und Quarterback war er von 1981 bis 1985 auch für die Deutsche Nationalmannschaft im Einsatz. Weitere Stationen als Quarterback führten ihn zu den Red Barons Cologne, Cologne Bears und Neuss Frogs, wo er 2000 seine aktive Karriere beendete. Von 2008 bis 2014 brachte er seine langjährige Erfahrung noch einmal als Coach bei den Cologne Crocodiles ein.



Die offizielle Ehrung und Aufnahme der drei neuen Mitglieder in die Hall of Fame findet am 10. Oktober in Dresden statt, am Vorabend des diesjährigen GFL-Bowls.



