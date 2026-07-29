Neu-Ulm Spartans richten Final 6 und Relegation der DFFL2 aus

Der American Football Verband Deutschland (AFVD) hat den Neu-Ulm Spartans den Zuschlag für die Ausrichtung des Final 6 der Deutschen Flag Football Liga 2 (DFFL2) sowie der Relegation erteilt.
Das Final6 wird am 12. September auf der Sportanlage der Neu-Ulm Spartans stattfinden. Hier werden die sechs besten Teams der DFFL2 aufeinandertreffen und um den Meistertitel sowie den Aufstieg kämpfen. Welche Mannschaften sich für das Saisonfinale qualifizieren werden, wird sich erst nach Abschluss der laufenden Spielzeit entscheiden.
Nur zwei Wochen später, am 26. September, geht es in der Relegation um den Auf- beziehungsweise Abstieg und damit um die Weichenstellung für die kommende Saison.
„Das Final6 und die Relegation gehören zu den bedeutendsten Wettbewerben der DFFL2-Saison. Umso wichtiger ist ein Austragungsort, der den Anforderungen dieser Veranstaltungen gerecht wird. Die Neu-Ulm Spartans verfügen mit ihrer Sportanlage und der vorhandenen Infrastruktur über beste Voraussetzungen, um beiden Wettbewerben einen passenden Rahmen zu geben. Wir freuen uns auf spannende Spiele und eine großartige Atmosphäre.“, erklärt Maximilian Keneder, Ligadirektor Flag Football AFVD
Die Neu-Ulm Spartans freuen sich darauf, Spieler:innen, Fans sowie Flag Football Interessierte aus ganz Deutschland begrüßen zu dürfen.
Weitere Informationen zu den teilnehmenden Teams, dem Spielplan und dem Rahmenprogramm werden nach Abschluss der regulären Saison veröffentlicht.
Foto: Aileen Uzoma