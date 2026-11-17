Die deutsche Frauen Flag Football Nationalmannschaft hat ein klares Ziel vor Augen: Los Angeles 2028. Auf dem Weg dorthin stehen wichtige Veränderungen, neue Talente und große sportliche Herausforderungen bevor. Mit einer neu aufgestellten sportlichen Führung und frischen Impulsen beginnt jetzt das nächste Kapitel.
Neue Impulse an der Seitenlinie
Jona Winkel übernimmt als Chef-Bundestrainer eine neue Schlüsselrolle. Künftig verantwortet er die übergeordnete sportliche Entwicklung sämtlicher Flag Football Nationalmannschaften des AFVD.
Im Mittelpunkt stehen der strategische Strukturaufbau, die Weiterentwicklung der Nationalmannschaftsprogramme sowie die stärkere Verzahnung von Nachwuchs- und Erwachsenenbereich.
Ein weiterer zentraler Bestandteil seiner Tätigkeit ist die enge Zusammenarbeit mit den Landesverbänden und ihren Landesauswahlmannschaften, um die Nachwuchsförderung bundesweit gezielt weiterzuentwickeln, Talente frühzeitig zu identifizieren und nachhaltige Strukturen vom Landesverband bis hin zur Nationalmannschaft zu schaffen.
Mit Nils Hack tritt zur Saison 2027 ein vertrautes Gesicht die Nachfolge von Jona Winkel als Head Coach der Frauen Flag Football Nationalmannschaft an. Hack kennt die Mannschaft aus nächster Nähe: Seit 2023 gehört er gemeinsam mit Johanna Schuller dem defensiven Trainerstab an und ist seit zwei Jahren zudem als Disziplintrainer tätig.
Fünf Coaches, eine gemeinsame Mission
Für die Saison 2027 erweitert der AFVD den Coaching Staff der Frauen Flag Nationalmannschaft von drei auf fünf Coaches, ergänzt durch einen Video Coach. Mit der personellen Verstärkung sollen die individuelle Betreuung der Spielerinnen intensiviert und die Weiterentwicklung von Offense und Defense gezielt vorangetrieben werden.
Der Coaching Staff für 2027 im Überblick:
- Head Coach: Nils Hack
- Offense Coordinator: Oscar de Luna
- Defense Coordinator: Johanna Schuller
- Offense Assistant Coach: Daniel von Savigny
- Defense Assistant Coach: Tim Petri
Oscar de Luna bringt mehr als 30 Jahre Spielerfahrung aus Vereinsmannschaften sowie den Nationalteams Mexikos und Spaniens mit. Seit 14 Jahren ist er zudem als Flag Football Coach tätig. Anfang 2026 übernahm er die Koordination der Offense und prägte gemeinsam mit Jona Winkel und Daniel von Savigny das Angriffsspiel bei der WM 2026 in Düsseldorf. Von Savigny, ursprünglich als Videokoordinator ins Team gekommen, betreut insbesondere die Receiver. Als Flag Football-Lehrwart im AFCV NRW ergänzt er den Trainerstab mit umfassendem Fachwissen.
Johanna Schuller gehört seit 2011 immer wieder zum Nationalmannschaftskader. Bei der EM 2023 in Irland stand sie gleichzeitig als Spielerin und Defense Coordinator in der Verantwortung, bis eine Verletzung ihren Einsatz auf dem Feld beendete. Heute bringt sie diese besondere Doppelperspektive in die Defensivarbeit ein.
Verstärkung erhält sie durch Tim Petri. Nach drei Jahren als Defense Coordinator der U17 Mädchen Nationalmannschaft wechselt er in den Frauenbereich. Als ehemaliger Defensivspieler des Nationalteams, aktiver Spieler der Walldorf Wanderers und DFFLF-Coach kann er auf eine Menge Erfahrung zurückgreifen.
Das Team hinter dem Team
Ein großer Teil der Arbeit findet abseits des Spielfeldes statt. Umso erfreulicher ist es, dass mit Teamarzt Dr. Jan Halbmann, Physiotherapeutin Cornelia Matthes, Athletiktrainer Kevin Speer und Teammanagerin Bianca Grom auch weiterhin erfahrene und verlässliche Kräfte zum Staff der Frauen-Nationalmannschaft gehören.
Während Jan und Cornelia für die medizinische Betreuung, Gesundheit und Belastbarkeit der Spielerinnen verantwortlich sind, kümmert sich Kevin um die athletische Entwicklung, Leistungsdiagnostik und körperliche Vorbereitung der Athletinnen. Bianca sorgt als Teammanagerin für reibungslose organisatorische Abläufe, koordiniert Reisen und Maßnahmen und hält damit dem Trainerteam den Rücken frei. Übergeordnet werden die Flag-Football-Nationalmannschaften bereits seit Jahren von Torsten Grom als Master of Delegation geführt und koordiniert.
„Wir freuen uns sehr, auch weiterhin auf dieses eingespielte und erfahrene Team hinter dem Team zählen zu können. Jeder Einzelne leistet einen enorm wichtigen Beitrag zu unserer Entwicklung. Diese Arbeit findet häufig abseits der Öffentlichkeit statt, ist aber unverzichtbar, wenn wir international erfolgreich sein wollen“, betont Head Coach Nils Hack.
Leistungsdiagnostik am DFB-Campus: Neue Talente im Fokus
Mit dem Trainerteam steht auch die nächste wichtige Aufgabe fest: die Zusammenstellung des Kaders für 2027. Am 21. und 22. November findet dazu am DFB-Campus die jährliche Leistungsdiagnostik und Sichtung statt. Eingeladen wurden 15 Spielerinnen des bisherigen Kaders, 18 weitere Athletinnen aus der DFFLF und dem U17-Nationalteam sowie eine Initiativbewerberin aus den USA.
Dem Termin ging eine mehrmonatige Sichtungsphase voraus. Das Trainerteam besuchte Spieltage der DFFLF und DFFLF2 und begleitete die U17 Mädchen Flag Nationalmannschaft bei der Vorbereitung auf die EM in Italien.
Dabei rückten auch vielversprechende Nachwuchstalente in den Fokus: Gleich sechs U17-Spielerinnen wurden zur Sichtung eingeladen und erhalten die Chance, sich für einen Platz in der Frauen-Nationalmannschaft zu empfehlen. Einige von ihnen bringen bereits Erfahrungen aus drei Jugend-Europameisterschaften sowie Gold- und Silbermedaillen mit. Da ab 2027 auch die Jahrgänge 2010 und 2011 spielberechtigt sind, könnte für mehrere Talente schon in der kommenden Saison der Schritt in den Frauenbereich folgen.
Um die eingeladenen Athletinnen auf die bevorstehenden Anforderungen vorzubereiten, führte das Trainerteam bereits im Vorfeld Einzel- und Gruppengespräche. Dabei standen neben den Spielsystemen und positionsspezifischen Aufgaben auch mentale Aspekte im Mittelpunkt.
Am DFB-Campus folgt nun die praktische Umsetzung. Athletiktrainer Kevin Speer und sein Team von Develop-Athletes analysieren zunächst die körperliche Leistungsfähigkeit, um individuelle Trainingsschwerpunkte für die kommende Saison abzuleiten. Anschließend können die Spielerinnen in einem 3-gegen-3-Turnier ihre Technik, ihr Spielverständnis und ihr Zusammenspiel unter Beweis stellen.
Die gewonnenen Erkenntnisse fließen unmittelbar in die weitere Kaderplanung ein. Nach der Auswertung durch das fünfköpfige Coaching-Team sollen im Januar 2027 die 25 Athletinnen feststehen, mit denen die Nationalmannschaft die nächste Phase der Saisonvorbereitung angeht.
Der nächste Schritt
Mit der Kaderentscheidung beginnt die nächste Herausforderung: Aus erfahrenen Nationalspielerinnen und neuen Talenten soll eine eingespielte Mannschaft entstehen. Gleichzeitig gilt es, mit Verletzungen und personellen Ausfällen umzugehen.
Neben der Weiterentwicklung von Offense und Defense setzt Nils Hack deshalb verstärkt auf mentale Stärke, Selbstbewusstsein und Zusammenhalt. WM-erfahrene Spielerinnen sollen ihr Wissen an die Neuzugänge weitergeben und damit auch den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft stärken.
Gemeinsame Lehrgänge, gezieltes Teambuilding und Spiele gegen internationale Gegnerinnen sollen die Entwicklung vorantreiben. Bereits für das Frühjahr 2027 sind internationale Turniere geplant, bei denen sich Team Germany unter Wettkampfbedingungen messen kann. Konkrete Termine und Gegnerinnen werden nach Abschluss der Planungen bekannt gegeben.
Aus dem Jäger wird der Gejagte
Mit Platz fünf bei der Heim-Weltmeisterschaft 2026 in Düsseldorf hat die deutsche Frauen Flag Football Nationalmannschaft gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt. An diese Leistung will Team Germany anknüpfen und sich auf internationaler Bühne weiterentwickeln. Das große Ziel: ein Platz unter den beiden besten Nationen Europas und damit die Teilnahme am Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.
Der Weg dorthin verlangt jedoch mehr als spielerische Klasse. Entscheidend wird sein, wie schnell erfahrene Nationalspielerinnen und aufstrebende Talente zu einer Einheit zusammenfinden, Rückschläge gemeinsam bewältigen und auch unter Druck ihre Leistung abrufen. Denn auf internationalem Spitzenniveau entscheiden oft nur Zentimeter und Sekunden über Sieg oder Niederlage.
Die Weichen für die kommende Saison sind gestellt. Mit einem neu aufgestellten Trainerteam, vielversprechenden Nachwuchstalenten und einer klaren sportlichen Ausrichtung will Team Germany den nächsten Entwicklungsschritt machen. Der AFVD setzt auf die gemeinsame Arbeit von Spielerinnen, Trainerteam und Betreuerstab und blickt mit Zuversicht auf die bevorstehenden Herausforderungen.
Unterstützt wird Team Germany auf dem Weg in Richtung Los Angeles von der DKB als Partnerin des deutschen Flag Footballs, ERIMA als offiziellem Ausrüstungspartner sowie durch die finanzielle Förderung des Bundeskanzleramtes (BKAmt).
Foto: Bennet Henße / Autorin: Laura Decker