NFL Berlin Game setzt nachhaltige Impulse für den Football in Deutschland

72.203 Fans im Berliner Olympiastadion. Eine Woche lang Football mitten in der Hauptstadt. Millionen Zuschauer weltweit. Das erste NFL Regular Season Spiel 2025 in Berlin war ohne Zweifel ein besonderes Ereignis.

Die jetzt veröffentlichte „2025 NFL Berlin Game Impact Studie“ zeigt, dass die Veranstaltung nachhaltige Impulse für American Football und Flag Football in Deutschland gesetzt hat.

Neben einer wirtschaftlichen Wertschöpfung von rund 74 Millionen Euro hebt die Studie insbesondere die langfristigen Maßnahmen hervor, die rund um das Berlin Game angestoßen wurden. Im Mittelpunkt stehen dabei Investitionen in den Nachwuchs, den Schulsport und die weitere Entwicklung von Flag Football.

So wurden bereits im Umfeld des Spiels zahlreiche Schulen und Jugendorganisationen in Football-Aktivitäten eingebunden. Kinder und Jugendliche erhielten erste Einblicke in Flag Football und Lehrkräfte wurden für den Einsatz der Sportart im Schulunterricht qualifiziert. Mit dem Begleitprogramm „FUTURE LEAGUE x American and Flag Football“ sollen diese Maßnahmen in den kommenden Jahren weiter ausgebaut und noch mehr junge Menschen für den Sport begeistert werden.

Damit knüpft die NFL an Entwicklungen an, die der American Football Verband Deutschland gemeinsam mit seinen Landesverbänden bereits seit Jahren vorantreibt. Gemeinsam mit der NFL und der DKB werden über das NFL Flag Schulprogramm und die Vereinsinitiative „FLAG UP!“ Schulen und Vereine dabei unterstützt, Flag Football nachhaltig zu etablieren und neue Angebote für Kinder und Jugendliche zu schaffen.

Ziel ist es, den Einstieg in den Sport so einfach wie möglich zu machen und den Vereinen gleichzeitig neue Perspektiven für die Nachwuchsgewinnung zu eröffnen.

Die Studie macht deutlich, dass internationale Football-Veranstaltungen ihre größte Wirkung nicht allein am Spieltag entfalten. Entscheidend ist, was danach bleibt. Wenn aus der Begeisterung für ein NFL-Spiel neue Schul-AGs entstehen, Vereine wachsen und mehr junge Menschen den Weg zum Football finden, profitieren letztlich alle Beteiligten. Von den Vereinen über die Landesverbände bis hin zum gesamten Football Standort Deutschland.

Mit Blick auf die olympische Premiere des Flag Footballs im Jahr 2028 in Los Angeles, gewinnen diese Entwicklungen zusätzlich an Bedeutung. Die Nachfrage nach Flag Football steigt kontinuierlich und bietet die Chance, noch mehr Menschen für den Football Sport zu begeistern.