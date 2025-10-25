Niederlage im Halbfinale: Herren Nationalteam sammelt wertvolle Erfahrung gegen Titelverteidiger Österreich

Das deutsche Herren Tackle Nationalteam hat im Halbfinale der IFAF Men’s European Championship 2025 eine kämpferische Vorstellung gezeigt, musste sich am Ende jedoch Titelverteidiger Österreich mit 9:30 geschlagen geben.

Deutschland startete engagiert, konnte jedoch gegen die physisch und taktisch stark auftretenden Österreicher zu selten eigene Akzente setzen. Während die Defense phasenweise solide dagegenhielt, fand die Offense nur schwer ihren Rhythmus. Österreich nutzte seine Chancen konsequent und zog im Verlauf der zweiten Halbzeit uneinholbar davon.

Head Coach Christian Rothe zog nach der Partie ein ehrliches, aber zuversichtliches Fazit:

„Wir haben es nicht geschafft unsere starken WR zu bedienen und die Österreicher hatten sich sehr gut auf unseren Lauf eingestellt. Letztendlich hat unsere Defense uns lange Zeit im Spiel gehalten. Unsere Chancen in der Offense konnten wir nicht nutzen. Wir haben ein enges Spiel erwartet, und 2 Turnover sind dann einfach zu viel. Hinzu kommen individuelle Fehler in allen Teilen des Teams. Es liegt noch einiges an Arbeit vor uns. Ich hoffe die Jungs können die Niederlage schnell verarbeiten und ihren Fokus auf Italien lenken.“

Das Halbfinale in Krefeld markiert einen weiteren Schritt in einem umfassenden Entwicklungsprozess.

Auch wenn der Weg zurück an die europäische Spitze noch Arbeit erfordert, steht fest: Das Fundament ist gelegt – mit einer Mannschaft, die bereit ist, sich weiterzuentwickeln.

Foto: Lea Wohlfahrt